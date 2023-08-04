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【大行報告】麥格理：下半年娛樂活動或助客流量 上調美高梅中國目標價至12.9元

股樓投資 20:54 2023/08/04

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麥格理表示，由於美高梅中國（02282）經調整EBITDA利潤率高過預期，對明年純利預測上調8%，並將目標價由12.1元上調至12.9元，重申「跑贏大市」評級。展望今年下半年，隨著第三季如五月天演唱會等備受矚目的娛樂活動開展，該行相信美高梅的酒店或迎來更多客流量。

 

 

【溫股知新】恒指處蜜月期？ 政策落實可期！

 

該行指出，公司第二季收入同比增長4.18倍，次季經調整EBITDA為17億元，去年同期虧損3.82億元，並較2019年次季水平高出20%，及較該行與市場預期高出12%及9%。管理層指出，與2019年水平相比，7月份關鍵績效指標較第二季進一步復甦。
 

 

 


 

 

延伸閱讀：【中特估】大摩指國企股估值存折讓  推薦20隻改革受惠股【見下頁

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記者：鄭昊彤

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五月天 酒店 EBITDA 演唱會 美高梅中國（02282） 大行報告 港股 目標價 股票

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買家搵樓兩年　現675萬購峻峰花園　原業主持貨不足4年　賬蝕104萬

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