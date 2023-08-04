  • 32°C
香港時間 : 2023804日 (週五) 18:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】料颱風「杜蘇芮」災後索賠影響有限 摩通薦波動下可吸納中國平安

股樓投資 17:19 2023/08/04

分享：

分享：

摩根大通指出，近期超強颱風「杜蘇芮」於中國多地引發水災後，中國財險（02328）過去五日表現跑輸大市，累計跌幅約3%，雖然投資者或擔憂中國保險行業需面對較大規模索賠，但預期相關影響有限，又指若內險股因市場擔憂令股價出現較大波動，相信是吸納主要非壽險公司中國平安（02318）的好時機。

 

【溫股知新】恒指處蜜月期？ 政策落實可期！

 

該行認為索賠相關影響有限，預計不足10億元人民幣，而年度賠償比率可能僅提升0.01%。該行目前對中國平安投資評級為「增持」，目價價85元。中國平安周五（4日）收報54.5元，升幅1.7%。



 

 

【快手 1024】快手續回購93.7萬股 有大行睇重上「紅底」？【見下頁

點擊圖片放大
+5
+4

 

 

此外，據聯交所披露數據顯示，上周五（7月28日）中國平安獲摩根大通以平等均價55.703港元增持好倉977.24萬股，涉資約5.44億港元，持好倉比例由7.91%上升至8.04%。

 

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭昊彤

開啟hket App，閱讀全文
保險公司 增持 水災 中國財險（02328） 颱風 保險行業 中國平安（02318） 目標價 港股 大行報告

下一篇文章

華置青年宿舍仲學舍開放申請 平均租金$3000 獲過千查詢

訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場熱話】「BIG 4」前會計師50歲失業近1年 有網民月入5萬也要轉行做1.5萬的保安
【職場熱話】「BIG 4」前會計師50歲失業近1年 有網民月入5萬也要轉行做1.5萬的保安
PayPal本季度調整後營業利潤率為 21.4% 預計第三季度營收約為 74 億美元
PayPal本季度調整後營業利潤率為 21.4% 預計第三季度營收約為 74 億美元
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
【姜濤演唱會】姜濤 Waves In My Sight 演唱會掀序幕 姜糖迫爆亞博館兼帶旺附近酒店生意
【姜濤演唱會】姜濤 Waves In My Sight 演唱會掀序幕 姜糖迫爆亞博館兼帶旺附近酒店生意
親海駅II「平爆」價推盤　折實290萬入場　樓神趙國雄：「不用賺到盡」
親海駅II「平爆」價推盤　折實290萬入場　樓神趙國雄：「不用賺到盡」
【職場資訊】轉行好機會 ! 醫管局免費訓練護士課程接受申請 登記護士薪酬達4.5萬 ！
【職場資訊】轉行好機會 ! 醫管局免費訓練護士課程接受申請 登記護士薪酬達4.5萬 ！
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款