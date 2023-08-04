【大行報告】料颱風「杜蘇芮」災後索賠影響有限 摩通薦波動下可吸納中國平安

摩根大通指出，近期超強颱風「杜蘇芮」於中國多地引發水災後，中國財險（02328）過去五日表現跑輸大市，累計跌幅約3%，雖然投資者或擔憂中國保險行業需面對較大規模索賠，但預期相關影響有限，又指若內險股因市場擔憂令股價出現較大波動，相信是吸納主要非壽險公司中國平安（02318）的好時機。

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該行認為索賠相關影響有限，預計不足10億元人民幣，而年度賠償比率可能僅提升0.01%。該行目前對中國平安投資評級為「增持」，目價價85元。中國平安周五（4日）收報54.5元，升幅1.7%。







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此外，據聯交所披露數據顯示，上周五（7月28日）中國平安獲摩根大通以平等均價55.703港元增持好倉977.24萬股，涉資約5.44億港元，持好倉比例由7.91%上升至8.04%。

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記者：鄭昊彤