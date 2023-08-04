【大行報告】盈警後相應下調上半年收入預測 大摩降舜宇光學目標價至90元

摩根士丹利表示，因舜宇光學（02382）早前發盈警，相應將上半年收入預測下調5%至8%，盈利預測下調30%至48%，銷量及產品均價預期也降低，相信舜宇管理層將在中期業績會中下調全年出貨量目標。基於中期業績表現，該行對其目標價由106元下調至90元，並維持「增持」評級。

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該行表示，投資者關注上半年產品平均售價及利潤率走勢，認為未來2至3個月舜宇的股價格將在70元至90元之間波動。







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不過，考慮到4月至5月份出貨量已見底，預計公司7月至8月份盈利水平也將見底，該行建議投資者趁低吸納，從而捕捉下半年復甦趨勢。

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記者：鄭昊彤