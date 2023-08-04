亞洲優質及高收益債券均出現新機遇

2023年下半年亞洲處於有利位置，經濟前景明朗。亞洲的情況與各地相對黯淡的前景形成鮮明對比，預期2023年大部分國家的經濟將會放緩或收縮。

國際貨幣基金組織、亞洲開發銀行和經濟合作暨發展組織等機構於近月公佈的數據均顯示亞洲的經濟增長加快。區內市場普遍表現強韌，加上中國和印度的本地需求，均支持2023年本地生產總值增長至少4.5%的預期，而2024年的數字亦會微升。亞洲於疫後重啟經濟一整年，可望惠及泰國和其他東南亞國家。因此，國際貨幣基金組織預期亞洲今年將佔全球本地生產總值接近70%。

此環境繼續支持亞洲固定收益市場。儘管疫後的回升情況並不平均，較疲弱的企業信貸仍然面對阻力，但亞洲區並未受到美國的地區銀行危機影響。

簡而言之，穩健的基本因素及宏觀環境改善，為投資者提供充分的理據，在亞洲投資級別及高收益債券市場內較具吸引力的領域物色個別發行人。

主要投資觀點

1.亞洲債券的質素極為重要，投資級別債券具吸引力

投資級別債券的市況目前仍然理想，由於信貸指標普遍穩定、存續期較短，以及與全球評級相近的債券相比孳息率較高，此資產類別具有吸引力。

經風險調整後的亞洲美元債券表現持續領先，顯示這類資產能有效分散投資組合的風險。舉例而言，雖然多個固定收益市場於2022年均備受考驗，但亞洲債券（儘管整體向下）的表現卻顯著領先美國投資級別債券及各地其他高評級債券市場。

即使區內的亞洲債券表現分散，但由於槓桿穩定、孳息率勝過美國投資級別債券，以及信貸息差與長期平均水平相比偏低，亞洲債券表現普遍穩定。

亞洲優質債券的存續期較短是另一個推動市場的主要因素，令息差波動較全球同類債券輕微，亦讓投資者受惠於短存續期債券的較高孳息率。

支持亞洲投資級別債券經風險調整回報的另一個強勁技術性因素，為新債淨發行水平下降，但區內的資金卻不斷增加，本地買家的投資意欲亦增強。例如，一級市場年初至4月底的總供應為466億美元，按年下跌45%。

雖然中國的本地生產總值目標為5%，但由於經濟復甦並不平均，加上宏觀支持措施應會繼續具針對性，我們認為需要保持謹慎。投資者必須留意有關政策的提示和主動管理投資，以制定優質資產領域的部署。然而，由於中國投資級別信貸約三分之二均與中央政府直接掛鈎，因而成為亞洲投資級別債券中波動性最低的領域之一。

2.物色亞洲高收益債券的投資機會

挑選信貸的投資者可以沿著不同風險水平，於幾個主要亞洲高收益行業中尋找理想的特殊投資機會。過去兩年，亞洲高收益債券市場一直受到中國房地產業持續下跌影響。雖然市場氣氛尚未完全恢復，但我們認為目前市場錯位的情況為紀律的信貸投資者帶來機會，以發掘風險回報吸引的投資機會。

我們預計受壓的中國房地產信貸將會繼續令人關注，並對指數波幅和回報造成連鎖效應。不過，如今這些債券僅佔摩根大通亞洲高收益信貸指數的10%，低於兩年前約35%的水平。在這些債券以外，中國、印尼和印度等地的亞洲高收益債券均擁有較短的存續期和較佳的基本因素前景，與美國同類債券相比收益率亦較高。

具體而言，受惠亞洲的基本因素穩定並輕微改善，預期亞洲的違約率將為0.7%，美國的違約率則為3%。

根據這些趨勢，我們認為數個主要高收益主題或對投資者具有吸引力。

受惠於亞洲由消費帶動的經濟復甦。由消費帶動的亞洲經濟復甦繼續支持當地和大中華區個別行業，包括由消費帶動的服務業和旅遊業。澳門亦是我們預期表現可望領先的領域之一。

受惠於減碳趨勢。印度可再生能源的利好ESG定位，為行業基本因素帶來順風。與評級相近的已發展市場高收益債券相比，其估值仍然吸引。

最穩健的中國房地產發展商。我們對受壓的房地產企業保持審慎，亦預期房地產市場不會大幅反彈，但少數優質房地產企業卻可望抵禦壓力，目前提供合理的風險回報率。

流動性佳的信貸。由於貨幣政策的立場轉趨溫和，本地融資成本下降，擁有大量流動性的發行商因而進行多次公開收購、回購和提前贖回，我們預期此趨勢將會持續。

3.把握亞洲增長趨勢進行配置

亞洲地區或可受惠於強勁的經濟狀況。貨幣政策似乎已經到達轉捩點，主要央行已經採取大部分緊縮措施。隨著幾乎所有亞洲區央行均已結束或即將結束緊縮週期，區內面對的衝擊應會較已發展市場少，並處於温和的通脹環境。此外，最新一季的企業盈利業績亦普遍符合或略高於我們的預期。

我們認為這些趨勢將以不同方式為亞洲投資級別和高收益債券帶來支持。因此，信貸息差短期內可望保持相對穩定，投資者可考慮審慎增持風險。

撰文︰

Omar Slim, CFA

亞洲（日本除外）固定收益聯席主管

Andy Suen CFA, FRM

亞洲（日本除外）固定收益聯席主管

責任編輯：梁浩碩