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【人才荒】企業法律事務複雜性增加　9成半法律人才不滿工作

16:00 2023/08/05

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在商業世界中，企業法律顧問提供的法律風險和評估，有助企業更安全地發展業務，避免面臨營運中最重大危機之一的法律風險。有報告指出，企業法律事務複雜性增加，逾9成法律人才對現時工作感不滿。另有專家表示，在數碼轉型大趨勢下，部分企業更希望其法律人才懂編程等科技知識，增加請人難度。

【管理心得】專訪電商聯會主席　3度創業學懂放下　寄語年輕人敢想肯試

為了解現時亞太區法律顧問的職場情況及行業發展，國際替代性法律服務供應商（ALSP）Axiom委託研究公司，在今年1至2月訪問了300位駐香港或新加坡，且任職於平均年收入達10億美元的企業的法律顧問。

逾9成受訪企業　計劃暫停招聘

調查結果顯示，9成受訪者任職的公司已削減其法律部門預算，當中以新加坡企業平均削減370萬美元（約2,892萬港元）的法律部門預算，香港企業則平均削減170萬美元（約1,329萬美元）。另有93%受訪亞太區法律顧問認為企業將凍結招聘，12%人則表示公司已暫停招聘計劃。

Axiom亞太區董事總經理陳綺媚（Yolanda）分析，面對經濟不穩，企業要開源節流，削減營運成本較大的法律部門預算亦在所難免。由於大多位於新加坡的大企業，均是歐美公司在當地設置的總部，開源節流措施對其影響會較大。而位於香港的大企業除來自歐美外，也有不少是中資企業。

香港始終是背靠祖國，中資企業及香港分區的企業發展仍然較強。

因此，相關預算削減比率較新加坡小。

雖然兩地的預算削減百分比差距不大，但她表示，將比率化成實際金額，相關數字仍可觀，同時為法律顧問構成資源不足的另一挑戰。

法律事務所費用漸增　外判業務不可行　

據調查指，61%受訪法律顧問將招聘全職人才的成本，視為導致資源不足的主要原因。鑑於報告預計今年全球律師事務所的年費率，將上漲5至15%，有超過一半的受訪者表示，盡管尋求律師事務所合作，同樣也會面臨成本問題。

Yolanda續稱：

今日招募的人才，只能解決到今日的事。法律不斷在變，要準備相應人才以應對法律轉變，是法律顧問認為較大的挑戰。

就其觀察所得，在數碼轉型的大趨勢下，市場對熟悉數據私隱、跨國法規的人才需求增加。

有客人會要求律師懂Coding（編程）和Programming（程式設計），其實是難找的。

法律事務愈趨複雜　律師需懂程式設計？

法律事務複雜程度增加，不但加重企業人才難求的問題，也增加法律顧問對工作的不滿。有95%受訪者表示對目前的工作感壓力，工作與生活不平衡則是使其感不滿和壓力的主因。81%人指有意轉工，17%人更是正積極尋找新職位。

Yolanda認為，ALSP可以協助企業按單一項目及相關需求，聘用最適合的法律人才，毋須長期聘請全職人才，減輕營運開支。同時，法律人才亦可以更具靈活地分配時間，如在與某公司的合約期結束後，可以自行選擇再接新項目或自訂放假。

【人才荒】近9成有招聘意欲中小企遇請人挑戰　專家提兩招助自救

【在家工作】調查：強制員工返回辦公室或引離職潮

記者：殷凱怡

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