【科技一周回顧】Meta最快9月推AI聊天機械人　Google Assistant部門重組

▲ Meta早前被爆出，為了追趕AI熱潮，正秘密研發AI聊天機械人，並最快在下個月推出一系列的AI聊天機械人。（法新社）

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1. 【AI競賽】Meta最快9月推AI聊天機械人 提供搜尋功能及建議

Meta早前被爆出，為了追趕AI熱潮，正秘密研發AI聊天機械人，並最快在下個月推出一系列的AI聊天機械人，主要為用戶提供新的搜尋功能及推薦，同時成為可供人消遣的產品。

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2. 【AI助攻】Google Assistant部門重組 將引入大型語言模型

Google在5月舉辦的開發者大會上，介紹眾多有關AI發展的方向和產品，但就沒有公布關於Google Assistant的未來消息。日前Google發出內部電郵，宣布重組Google Assistant部門，並會引入大型語言模型（LLM），透過生成式AI增強該工具。

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3. 【網絡安全】調查：「點擊率最高」網絡釣魚電郵 半數冒充人力資源主題

網絡釣魚（Phishing）是最常見的入侵手段，黑客通常會利用吸引的電郵主題，誘使用戶開啟，然後竊取個人或公司資料。有調查就發現，在點擊率最高的網絡釣魚報告中，多達50%電郵是冒充人力資源相關主題。

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責任編輯：陳卓賢

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