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【俄烏戰爭】白宮指俄防長訪北韓 曾商討向朝增購軍備

環球政治 15:00 2023/08/04

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俄羅斯防長紹伊古（Sergei Shoigu）上周出訪北韓，白宮周四（3日）指美方情報官員已確定，紹伊古上周曾與北韓官員商討增購用於俄烏戰爭的軍備。

俄毀烏內陸糧倉 歐盟批圖釀便宜糧食依賴 【下一頁】

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）指，紹伊古提出加強與北韓合作，凸顯克里姆林宮已變得依賴北韓及伊朗，來獲取戰爭中與烏克蘭對抗所需的武器。

柯比形容此事再次證明，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）因戰爭機器正受制裁和出口管制而絕望。

他指控普京要以大量武器試圖征服烏克蘭，正與北韓和伊朗接洽以替其戰爭武器爭取支援。

波蘭急增兵東部 防白俄再擾領空 【下一頁】

白宮今年3月引述美方收集的情報指，俄羅斯正尋求與北韓達成一項以糧食換武器的協議，俄方將向北韓提供所需糧食和其他商品，以換取北韓的彈藥。

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責任編輯：鄭錦玲

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