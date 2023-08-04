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【AI禮儀】微軟Copilot設計師籲用戶　與AI聊天請保持禮貌

科技 16:15 2023/08/04

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微軟Copilot設計師Kurtis Beavers呼籲，用戶與AI溝通時應保持禮貌，這將有利於互動協作的結果。（法新社）

向AI聊天機械人ChatGPT查詢問題，已成為不少人的常見行為，但你通常又會以甚麼語氣與它溝通呢？微軟Copilot設計師Kurtis Beavers就呼籲，用戶與AI溝通時應保持禮貌，這將有利於互動協作的結果。

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Kurtis Beavers解釋，生成式AI背後是採用大型語言模型（LLM），即是由人類對話訓練出來，它會根據你所輸入的句子，來選擇它認為你可能想要的句子或段落。換句話說，它就是一部巨大的預測機器，對接下來可能出現的內容進行高概率猜測。

所以當用戶向AI輸入禮貌性的用語，例如在發問句子的開頭加入「請」字，AI也會從中學習，然後向你表現出禮貌的回覆。相反地，與你使用了粗魯或挑釁性的語言，結果或會得到一些無禮的回應。

【AI助攻】IBM夥NASA建「地球科學GPT」　預測未來氣候變化

他建議，不妨在AI給予回覆時向它說聲「謝謝」，並感謝它的幫忙，這不但會確保你能獲得親切的回應，亦有助提升AI的反應能力和表現。

責任編輯：陳卓賢

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