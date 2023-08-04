【盈喜股】貓眼娛樂料中期純利最多增1.8倍 股價急升17%

貓眼娛樂（01896）發出正面盈利預告，截至今年6月底止，上半年純利介乎3.8億至4.3億元人民幣，按年增長1.5倍至1.8倍。期內收入21.5億至22.5億元人民幣，按年增長80.5%至88.9%。

貓眼股價今日（4日）彈升，截至下午3時，報10.12元，升17%；另一影視股阿里影業（01060）亦錄升幅，報0.48元，升3.2%。

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通告指出，盈喜主要兩大原因：1) 2023年上半年，在國內消費復甦和國家政策大力支持下，文娛行業全面復甦。根據國家電影局發佈的數據顯示，中國電影市場2023年上半年總票房為262.71億元人民幣，按年增長52.9%。

2) 在文娛行業全面復甦的大背景下，集團抓住機會大力發展業務，整體表現優於大市。2023年上半年，集團參與發行╱出品的國產影片數量較2022年上半年有較大幅度提升，由集團 主控發行和出品的春節檔影片《滿江紅》票房超過45億元人民幣（位列中國影史第六名）及五一檔影片《人生路不熟》票房突破11億元（該檔期票房冠軍）。

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記者：李兆明