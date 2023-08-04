【中澳關係】中國周六起終止對澳洲大麥徵收反傾銷稅和反補貼稅　澳元漲0.3%

▲ 【中澳關係】中國商務部：周六起終止對澳洲進口大麥徵收反傾銷稅和反補貼稅

中澳關係逐步回暖，中國商務部公布，鑑於中國大麥市場發生變化，決定取消澳洲進口大麥徵收反傾銷稅和反補貼稅，周六（5日）起生效。市場關注，中國政府會否進一步撤銷其他澳洲產品的出口限制，當中包括葡萄酒的懲罰性關稅等等。

消息公佈後，澳元兌美元上漲0.34%，暫報0.66美元。

中國自2020年5月起，對澳洲大麥徵收為期5年、稅率達80.5%的綜合關稅，令澳洲向世貿發起訴訟，其後世貿成立解決爭端的專家小組。自澳洲工黨政府去年上台以來，中澳關係逐漸破冰，商務部於今年4月決定對反傾銷稅和反補貼稅的必要性進行複審。

澳洲穀物生產商協會首席執行官科林·貝特爾斯（Colin Bettles）對決定表示歡迎，認為對中國消費者、行業及當地出口商而言是一次勝利。

中國於今年3月全面取消澳洲煤炭進口禁令，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）更表示，結束禁令將是兩國關係改善的重要一步。

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記者：伍鍵文