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【MR眼鏡】蘋果Vision Pro新專利技術　減少暈動症及視覺疲勞

科技 15:15 2023/08/04

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蘋果在6月公布Apple Vision Pro時表示，通過結合高分辨率顯示器和超低延遲，能顯著降低用戶出現暈動症的情況。（法新社）

部分人使用MR或VR眼鏡時，由於運動和現實世界的物理定位出現差異，身體感覺與虛擬體驗不同步，或會導致噁心、出汗、頭痛和頭暈。為改善以上情況，蘋果（Apple）獲得一項關於MR眼鏡Vision Pro的新專利技術，能夠減少暈動症及視覺疲勞。

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蘋果在6月公布Apple Vision Pro時表示，通過結合高分辨率顯示器和超低延遲，能顯著降低用戶出現暈動症的情況。美國商標及專利局（USPTO）近日公布的清單指出，蘋果有一項Vision Pro新專利獲批，該技術能解決引起暈動症的一個現象——「視覺輻輳調節衝突」（VAC）。

VAC的成因是，當我們看向某一個點時，雙眼轉動會使視點落在視網膜上相應的位置；而當我們望向近處物體時，雙眼通常會向內看，看遠處的物體視軸就會發散一點，結果就會造成調焦衝突。

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蘋果的新專利技術，則是通過組合屏幕和鏡頭，來改變眼睛對圖像的感知。其做法是利用光引擎移動光源，在適當的角度和位置產生光束，然後將光引導到具有記錄衍射光柵的全息膜層的附加光波導中，以擴展投影儀孔徑，並投影到全息組合器所需的位置上。

責任編輯：陳卓賢

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