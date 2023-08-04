【數碼轉型】專家籲評估員工能力　設計數碼技能課程

▲ 企業升級轉型顧問盧威林認為，隨着資訊科技的快速發展，透過應用軟件來提升生產力是企業現時的發展方向。（資料圖片）

根據Coursera《2023年工作技能報告》，職場增長最快的10大數碼技能大致可分為兩大類，分別是「軟件開發類」和「市場開發及維護類」。

企業升級轉型顧問盧威林認為，隨着資訊科技的快速發展，透過應用軟件來提升生產力是企業現時的發展方向，這帶動了資訊科技行業發展，同時對軟件開發人才需求愈趨殷切，吸引更多人才選擇學習與軟件開發相關課程。

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同時，企業紛紛加入數碼營銷行列，需要大量懂得應用數碼科技進行營銷的人才，這是全球的大趨勢，香港也不例外。本港企業近年積極推動數碼轉型以提升自身競爭力，當中重要一環是培育員工的數碼技能。

然而，培育過程並不容易，盧威林表示，因為企業是由不同學歷背景、年齡層及專業的員工組成，他們對數碼技能的接受程度、學習能力及應用心態都有所不同。

盧威林建議，企業要因應需要及員工的能力作評估，設計適合不同組別員工的數碼技能培育課程才是上策，更重要的是員工必須明白企業實施數碼技能培育的目的，這才可推動員工參與培育的積極性，增加成功率。

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至於說故事能力、溝通和影響力，則是該報告提及的「10大增長最快人類技能」，並指出這些技術都反映共享信息和說服力，能帶來有效地與同事及客戶交流、引導管理層討論，以及指導下屬的正面作用，亦是適應混合工作的關鍵要素。

商業平台GLOBIS Insights負責人Jonathan Soble認為，無論是任何職業和崗位，只要涉及交談，目的都離不開讓人相信你所說的事情，以及傳達你想法的作用，所以說故事技巧是一項通用技能。

他表示：「在商業世界，我們傾向將說故事視為說服某人某事，或想向某人銷售某產品時所做的事情，但其實不僅如此。說故事也是為了告訴別人『我們是誰』，並與他們建立連繫，通過故事創造我們的整體身份，無論我們是品牌還是個人，在商業和日常生活也是如此應用。」

與他人建連繫 創造整體身份

至於訓練說故事的能力，Jonathan建議由生活的小事做起，例如由家人和朋友開始，通過簡單的演講，逐步建立信心及獲取反饋。當開始感受到受眾的反應，自然就會掌握到一些技巧，然後就會有更大信心、向更多人說更多故事。

記者：陳卓賢

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