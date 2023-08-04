印度大米庫存量接近目標3倍 出口禁令有望放寬

印度早前禁止非印度長米（non-basmati）的白米出口，觸發米價飆升。路透社引述消息人士指，印度的大米庫存接近8月初目標的3倍，加上新一季收成稻米料於10月陸續流入市場，市場預期印度政府或會放寬出口禁令。

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根據印度政府規定，國營倉庫必須有1,350萬噸大米庫存，包括7月1日起季度的200萬噸戰略儲備。

路透社指截至周二（1日），印度大米庫存總量為3,760萬噸，包括2,460萬噸大米和1,300萬噸未碾磨品種。

印度農民通常在每年6月和7月的雨季開始種植水稻，於10月開始會有新一季收成。

有指政府滿意大米庫存量，現時正處於2022至2023年大米銷售年度尾聲，而大米庫存仍綽綽有餘，新一季收成也即將到來。

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根據農業部門的數據，印度農民於2022至2023年收穫超過1.35億噸稻米破紀錄。

印度農民至今已種植2,370萬公頃夏稻，按年增長1.71%，而且當地於上月恢復關鍵的季候雨，也有助農民加快播種。

印度大米出口商協會主席BV Krishna Rao指，稻米豐收將迫使印度國營糧食公司向農民收購大量大米，可進一步增加政府糧倉庫存。

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責任編輯：鄭錦玲