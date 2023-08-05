【醫療科技】超市手推車判斷心房顫動　預測中風風險

▲ 英國利物浦約翰摩爾斯大學團隊，透過在超市手推車手把上安裝心電圖（ECG）感應器，篩查成年人心律有否出現異常。

心房顫動是全世界最常見的心律失常，亦會令患者中風的風險增加五倍。然而許多病人都是中風後才發現自己患有心房顫動，錯失最佳治療時間。近日，英國一所大學發布最新研發，透過在超市手推車手把上安裝心電圖（ECG）感應器，篩查成年人購物時心律是否出現異常，讓他們能及早治療，預防中風風險。

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全球有超過4,000萬人患有心房顫動，這是最常見的心律失常，會使中風的風險增加5倍。不過，心房顫動是無症狀的，許多人在中風後才發現自己有房顫。因此，前期篩查相當重要。

為了協助患者及早偵測到心房顫動的問題，英國利物浦約翰摩爾斯大學（Liverpool John Moores University）研究團隊近日就嘗試從日常生活入手，將超市手推車加以改造，把心電圖偵測器嵌入超市10輛超市手推車的手把中，並放置於利物浦四間超市和藥妝店裡，對2,000多名超市顧客進行患病風險評估。

團隊表示，購物者只需要握住購物車手把至少60秒，感應器就會自行進行檢測。如果感應器沒有檢測到不規則的心跳，它就會呈綠色亮起；相反，如果購物者出現不規則心跳，則會亮出紅色的警告燈。

▲ 購（利物浦約翰摩爾斯大學資料圖片）物者只需要握住購物車手把至少60秒，感應器就會自行進行檢測。

在為期兩個月的研究中，他們收集到220個可用的心電圖數據， 在心臟病專家複查心電圖後，115名參與者沒有出現心房顫動，46名記錄不清楚，59名參與者確診。59名房顫患者的平均年齡為74歲，其中43%為女性，其中20人已經知道自己患有房顫，39人此前未被診斷。

主導該研究的英國利物浦約翰摩爾斯大學教授Ian Jones表示：「這項研究顯示了在不影響日常生活的情況下，超市購物車可對大眾進行健康檢查的潛力。」 他解釋，由於市民總會定期購物，所以透過最生活化的方法協助檢查心房顫動，可有望預防中風並挽救生命，

多數購物民眾都欣然接受測驗，只有三分之一拒絕，所以構想絕對可行。

Jones另補充，最重要是只需要60秒時間，便可立即得到結果並聯繫醫護人員，在有需要時轉介患者進行更多測試和藥物治療。

▲ 利物浦約翰摩爾斯大學教授Ian Jones認為，市民總會定期購物，所以透過最生活化方法協助檢查心房顫動，可有望預防中風並挽救生命。（利物浦約翰摩爾斯大學圖片）

手位移動 數據讀取不準確

惟事實上，該技術尚面對著不少挑戰，其中準確度便是一大難題。研究團隊指出，進行實驗的220份心電圖當中，有20%都難以判斷，這通常是因為手位移動，使讀取數據的過程變得複雜和不準確。

劍橋大學心血管研究小組負責人Jonathan Mant認為，使用超市購物車對心房顫動進行人群篩查的做法，可能會因為購物者使用手推車的頻率，而診斷那些非常偶爾出現心律不齊的人。對他們來說，進行不必要的藥物治療可能弊大於利。而且那些被感應器標記為患有房顫的人，還需要醫療專業人員及時關注以檢查診斷結果，這可能會給醫療衛生服務帶來額外負擔。

Jones團隊則強調，之後會持續調整感應器位置，避免手位移動影響檢測結果，也會設法縮短檢測時間至30秒以減少干擾，而感應器調整完畢後，將再進行測試。

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責任編輯：王愷楹

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