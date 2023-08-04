【AI助攻】IBM夥NASA建「地球科學GPT」　預測未來氣候變化

▲ 地球科學GPT會處理和分析大量數據，包括衛星照片、氣候數據和氣象數據。（法新社）

氣候環境每天都在變化，要獲取最新數據進行分析和預測，對於地球科學研究是重大挑戰。為解決該痛點，IBM、NASA與HuggingFace合作，建立開源地理空間AI基礎模型「地球科學GPT」（GPT for Earth Sciences），協助預測未來氣候變化。

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地球科學GPT會處理和分析大量數據，包括衛星照片、氣候數據和氣象數據。研究人員將獲得有關地球氣候、天氣模式和自然資源的寶貴見解，包括能夠實時分析複雜的數據，發現隱藏的模式和趨勢。

除科學應用外，地球科學GPT還可能應用於其他行業。例如，環境科學家可以利用它來預測氣候變化的影響，提高災難應對能力，制定長期的土地管理和保護計畫。

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此外，該AI模型還能幫助早期發現和監測山火、森林砍伐和珊瑚礁惡化等生態問題。政策制定者和政府機構也可以利用這項技術，在資源分配、環境法規和災害規劃方面作出更明智的決策。

責任編輯：陳卓賢

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