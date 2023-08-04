【國情點睇】落實打好政策組合拳 發改委將公布稅費優惠後續安排

發改委、財政部、中國人民銀行、國家稅務總局於周五（4日）聯合召開新聞發布會，介紹「打好宏觀政策組合拳，推動經濟高質量發展」有關情況。財政部稅政司副司長魏岩在會上表示，當前經濟運行面臨新的困難挑戰，國內需求仍然不足，一些企業經營困難，財政部將會同有關部門貫徹落實國務院決策部署，打好政策組合拳，及時出台抓緊實施一批針對性、組合性、協同性強的政策措施。

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魏岩表示，按照國務院常務會議部署，還將在近期公布稅費優惠政策後續安排，穩定預期，提振信心，聚焦科技創新、重點產業鏈，建立現代產業體系，促增收、擴消費等方面積極謀劃針對性強、務實管用的稅費優惠政策，著力為經營主體紓困解難，不斷增強發展動能，優化經濟結構，推動經濟持續回升向好。

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責任編輯：林衛