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【中國救市】中資券商股普遍造好　中國結算降股票類業務最低結算備付金繳納比例　分析：料釋放254億人幣資金、提振市場信心

股市 13:09 2023/08/04

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中國結算降股票類業務最低結算備付金繳納比例　分析：料釋放254億人幣資金、提振市場信心

中國證券登記結算稱，計劃10月起進一步降低股票類業務最低結算備付金繳納比例，將該比例由現行的16%調降至平均接近13%，並正式實施股票類業務最低結算備付金繳納比例差異化安排。

中國結算指，根據結算參與人的資金收付時點，設定不同的繳納比例，結算參與人可自主申報選擇差異化或固定備付金比例計收方式。

内地《證券時報》引述業内人士預測，本次措施有望釋放254億元人民幣的資金，指有助降低資者在市場中的交易成本，提高市場流動性、活躍度及信心，從而增加投資者信心，是落實中央政治局會議「要活躍資本市場，提振投資者信心」的舉措之一。

中資券商股普遍造好

受到消息刺激，周五（4日）中資券商普遍造好，中信証券 （06030） 曾急升5.8%，半日仍升3.4%。華泰證券 （06886） 曾升5.7%，報11.9元，創52周高，最新升2.5%，報11.5元

國聯證券 （01456） 一度升12.8%，其後升幅收窄，最新升2%，報4.53元。

中金公司 （03908） 曾抽高6.3%，最新僅升1.5%，報17.5元。

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【ET財智Talk】中港股市即將起死回生？ 冠軍分析師奧陸資本蔡金強前瞻最具潛力爆升股

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記者：伍鍵文

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