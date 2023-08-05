【未來技能】數碼轉型提速　用戶體驗技能渴市

▲ 疫情爆發以來，宏觀經濟不確定持續加大，管理人員都面臨巨大壓力，增加了企業對善於應變管理的人才需求。（資料圖片）

為應對不明朗的經濟前景，不少僱主都選擇削減預算、凍結招聘、裁員；而員工為增強競爭力，也促使他們學習更多技能。綫上教育平台Coursera的《2023年工作技能報告》指出，去年增長速度最快的「數碼技能」和「人類技能」，分別是Scrum軟件開發及說故事（Storytelling）的能力。

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Coursera分析平台上來自全球3,000間企業、3,600所高等教育機構和政府共400萬名企業學習者的課程數據，以了解現今職場對各種技能的需求變化及趨勢。

「人類技能」排名 說故事膺榜首

該研究將工作技能分為數碼技能（Digital Skills）及人類技能（Human Skills），前者為理解及使用科技去創造價值的能力，從打字和社交媒體發帖文，到軟件開發和網絡安全都包含在內；後者則是人類認知、社交和情感的能力，例如創造力、批判性思維、信息解讀及領導力等。

增長最快的數碼技能前3名是Scrum軟件開發、數據視像化（Data Visualization）及使用客戶成功工具（Customer Success Tools）的能力；至於人類技能的前3名，則是說故事、應變管理（Change Management）及協助組織發展的能力。

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隨着所有行業加速數碼化轉型，Coursera預料，用戶體驗技能的需求將變得愈來愈大，因為消費者希望他們的需求，能夠以對用戶友好的方式，得到快速且有效的滿足，這將帶動與用戶體驗設計和客戶成功工具相關的技能，更受歡迎。

另一方面，疫情爆發以來，宏觀經濟不確定持續加大，管理人員都面臨巨大壓力，增加了企業對善於應變管理的人才需求，務求在面對不同環境及人事變動時，也能滿足及完成內部項目的目標，確保資源能得到合理和明智的分配及管理，甚至提高營運效率。

報告也提到，如綜合所有技能，前10名增長最快的技能都屬於數碼技能，意味當科技不斷發展，僱主就會定期從潛在員工身上尋找新的數碼技能，同時也會對現有員工進行相關培訓，所以掌握需求增長愈快的數碼技能，能為求職者帶來更佳的長期工作前景。

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人際溝通能力 職涯發展關鍵

但同時，增長最快的數碼技能種類，也較增長最快的人類技能種類變化更大。在「10大增長最快數碼技能」中，只有數據視像化及用戶體驗兩項，同是去年報告內的前10名；至於「10大增長最快人類技能」中，就有一半項目是和去年相同，包括說故事能力、應變管理、影響力、決策及溝通能力，且排名變化也較少。

Coursera表示，以上現象反映科技進步是持續的過程，當其他數碼技能變得過時，就會出現全新的技能組合。至於說故事、溝通和領導力等人際技巧，就一直是個人職涯發展的重要能力，需要不斷練習才會更好地發揮，以及支援團隊、帶領公司完成任務和進行變革。

記者：陳卓賢