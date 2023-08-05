  • 29°C
香港時間 : 2023805日 (週六) 10:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【未來技能】數碼轉型提速　用戶體驗技能渴市

10:00 2023/08/05

分享：

分享：

疫情爆發以來，宏觀經濟不確定持續加大，管理人員都面臨巨大壓力，增加了企業對善於應變管理的人才需求。（資料圖片）

為應對不明朗的經濟前景，不少僱主都選擇削減預算、凍結招聘、裁員；而員工為增強競爭力，也促使他們學習更多技能。綫上教育平台Coursera的《2023年工作技能報告》指出，去年增長速度最快的「數碼技能」和「人類技能」，分別是Scrum軟件開發及說故事（Storytelling）的能力。

【搶人才】設施管理擁抱科技　適合個性活躍年輕人

Coursera分析平台上來自全球3,000間企業、3,600所高等教育機構和政府共400萬名企業學習者的課程數據，以了解現今職場對各種技能的需求變化及趨勢。

「人類技能」排名 說故事膺榜首

該研究將工作技能分為數碼技能（Digital Skills）及人類技能（Human Skills），前者為理解及使用科技去創造價值的能力，從打字和社交媒體發帖文，到軟件開發和網絡安全都包含在內；後者則是人類認知、社交和情感的能力，例如創造力、批判性思維、信息解讀及領導力等。

增長最快的數碼技能前3名是Scrum軟件開發、數據視像化（Data Visualization）及使用客戶成功工具（Customer Success Tools）的能力；至於人類技能的前3名，則是說故事、應變管理（Change Management）及協助組織發展的能力。

【物管心得】物管工作具挑戰性　需細心+實地考察

隨着所有行業加速數碼化轉型，Coursera預料，用戶體驗技能的需求將變得愈來愈大，因為消費者希望他們的需求，能夠以對用戶友好的方式，得到快速且有效的滿足，這將帶動與用戶體驗設計和客戶成功工具相關的技能，更受歡迎。

另一方面，疫情爆發以來，宏觀經濟不確定持續加大，管理人員都面臨巨大壓力，增加了企業對善於應變管理的人才需求，務求在面對不同環境及人事變動時，也能滿足及完成內部項目的目標，確保資源能得到合理和明智的分配及管理，甚至提高營運效率。

報告也提到，如綜合所有技能，前10名增長最快的技能都屬於數碼技能，意味當科技不斷發展，僱主就會定期從潛在員工身上尋找新的數碼技能，同時也會對現有員工進行相關培訓，所以掌握需求增長愈快的數碼技能，能為求職者帶來更佳的長期工作前景。

【AI職場】半數企業採用AI　3項建議助員工適應

人際溝通能力 職涯發展關鍵

但同時，增長最快的數碼技能種類，也較增長最快的人類技能種類變化更大。在「10大增長最快數碼技能」中，只有數據視像化及用戶體驗兩項，同是去年報告內的前10名；至於「10大增長最快人類技能」中，就有一半項目是和去年相同，包括說故事能力、應變管理、影響力、決策及溝通能力，且排名變化也較少。

Coursera表示，以上現象反映科技進步是持續的過程，當其他數碼技能變得過時，就會出現全新的技能組合。至於說故事、溝通和領導力等人際技巧，就一直是個人職涯發展的重要能力，需要不斷練習才會更好地發揮，以及支援團隊、帶領公司完成任務和進行變革。

記者：陳卓賢

 

相關文章

【AI職場】解Coding人才荒　專家籲加強培訓員工
2023/06/17
【AI職場】解Coding人才荒　專家籲加強培訓員工
【搶人才】女性入行會計比例升　倡性別友好就業政策
2023/07/23
【搶人才】女性入行會計比例升　倡性別友好就業政策
【香港製造】機械人初創本地設廠　控質量育人才
2023/07/22
【香港製造】機械人初創本地設廠　控質量育人才
【香港機械人】自設廠加強品質　搶贏日本客生意
2023/07/23
【香港機械人】自設廠加強品質　搶贏日本客生意

你可能感興趣

【AI職場】解Coding人才荒　專家籲加強培訓員工
10:00 2023/06/17
【AI職場】解Coding人才荒　專家籲加強培訓員工
【搶人才】女性入行會計比例升　倡性別友好就業政策
16:00 2023/07/23
【搶人才】女性入行會計比例升　倡性別友好就業政策
【香港製造】機械人初創本地設廠　控質量育人才
10:00 2023/07/22
【香港製造】機械人初創本地設廠　控質量育人才
人工智能 雲端 網絡保安 職位招聘 市場拓展 職場文化 可持續發展 科技產品 疫情 數碼轉型
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【澳元定存】澳元定存最高14.28厘 花旗料明天澳洲加息0.25厘
【澳元定存】澳元定存最高14.28厘 花旗料明天澳洲加息0.25厘
【港元定存】兩大發鈔行港元定存享年息10厘 大戶進場閃賺3萬元利息再抽銀債
【港元定存】兩大發鈔行港元定存享年息10厘 大戶進場閃賺3萬元利息再抽銀債
【港元定存】 滙豐3個月港元定存3.5厘 發鈔行最高息
【港元定存】 滙豐3個月港元定存3.5厘 發鈔行最高息
【港元定存】 大行加港元定存息至10厘撼銀債 邊間最激連環推高息
【港元定存】 大行加港元定存息至10厘撼銀債 邊間最激連環推高息
【港元定存】 港元定存1個月最高10厘最後召集 符1條件閃賺4100元
【港元定存】 港元定存1個月最高10厘最後召集 符1條件閃賺4100元
【港元定存】1年港元定存最高4.5厘 滙豐突加息中小行迎戰還擊
【港元定存】1年港元定存最高4.5厘 滙豐突加息中小行迎戰還擊
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款