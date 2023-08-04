【券商點睇】高端啤酒取代洋酒需求 百威亞太高效營運領先同行

中金發表報告指，2月以來中國夜場渠道開放度快速提升，加上消費趨勢性變化，高端、超高端啤酒替代了部分千元價位的紅酒、洋酒需求，帶動以百威亞太（01876）為代表的高端、超高端品牌強勢增長。

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資料顯示，今年第二季百威品牌收入按年增長20%，百威創新產品收入增長強勁雙位數，拉動第二季中國收入、平均售價、銷量和EBITDA分別按年增長19.6%、11%、7.8%和22%，上半年中國收入利潤水平已經超過疫前水平。

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而且，其中國市場成本管控略好於該行預期，上半年噸成本在去年同期低基數下按年增長3.7%，盡管因公司對沖手段原因或導致公司全年噸成本漲幅略超行業平均，但公司自上而下高效的運營方式正在發揮作用，其對於成本的管控能力存在超預期的可能。中金維持公司「跑贏行業」評級，目標價23.8元。

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責任編輯：林衛