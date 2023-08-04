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【券商點睇】市內免稅有望接力 中國中免市場空間龐大

股樓投資 12:12 2023/08/04

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國泰君安指出，上半年受中高端消費力較弱、折扣收窄、打擊代購等因素影響，海南離島免稅銷售表現不佳；同時滙率因素擾動使毛利率恢復不及預期，市場展現悲觀情緒，機構持倉下降。而長期來看，消費繼續升級，回流國內仍將是趨勢。中國中免（01880）供應鏈壁壘仍然高，市佔率、利潤率不必過於悲觀。

【同場加映】溫股知新：恒指處蜜月期？ 政策落實可期！

溫股知新
【溫股知新】恒指處蜜月期？ 政策落實可期！

海南2025年底封關在即，市場普遍擔心封關後競爭格局惡化。該行認為，當前中免已提前卡位海南機場、港口、市中心等核心流量入口，能夠提供一站式旅游購物體驗，精品能力不斷增強。參考香港經驗，測算得封關後悲觀假設下海南遠期穩態利潤109億元（人民幣，下同），中性假設下為162億元。

【延伸閱讀】中特估：大摩指國企股估值存折讓  推薦20隻改革受惠股，請按【見下頁

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另一方面，市內免稅在提升消費者購物體驗、支持非標品購買、提高免稅商盈利能力等方面具備顯著優勢，預計市場空間超過400億元。中免增資中國出國人員服務的49%股權，市內免稅市場地位更加穩固，預計在現有股權結構下貢獻約25億元的利潤增量，維持「增持」評級。

【同場加映】青姐話：港股熱辣辣 亮點在國策

青姐話
【青姐話】港股熱辣辣 亮點在國策

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責任編輯：林衛

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