【券商點睇】市內免稅有望接力 中國中免市場空間龐大

國泰君安指出，上半年受中高端消費力較弱、折扣收窄、打擊代購等因素影響，海南離島免稅銷售表現不佳；同時滙率因素擾動使毛利率恢復不及預期，市場展現悲觀情緒，機構持倉下降。而長期來看，消費繼續升級，回流國內仍將是趨勢。中國中免（01880）供應鏈壁壘仍然高，市佔率、利潤率不必過於悲觀。

【同場加映】溫股知新：恒指處蜜月期？ 政策落實可期！

海南2025年底封關在即，市場普遍擔心封關後競爭格局惡化。該行認為，當前中免已提前卡位海南機場、港口、市中心等核心流量入口，能夠提供一站式旅游購物體驗，精品能力不斷增強。參考香港經驗，測算得封關後悲觀假設下海南遠期穩態利潤109億元（人民幣，下同），中性假設下為162億元。

【延伸閱讀】中特估：大摩指國企股估值存折讓 推薦20隻改革受惠股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

另一方面，市內免稅在提升消費者購物體驗、支持非標品購買、提高免稅商盈利能力等方面具備顯著優勢，預計市場空間超過400億元。中免增資中國出國人員服務的49%股權，市內免稅市場地位更加穩固，預計在現有股權結構下貢獻約25億元的利潤增量，維持「增持」評級。

【同場加映】青姐話：港股熱辣辣 亮點在國策

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：林衛