南韓男子闖高中刺傷老師被捕 首爾湧現「殺人預告」

南韓周五（4日）上午再發生持刀襲擊案，有男子闖入大田大德區一所高中用刀刺傷一名老師，警方已拘捕施襲男子。另外，首爾一日內湧現多篇「殺人預告」，警方加強部署警力巡視。

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事發於當地上午10點左右（本港時間9點），一名年齡介乎20至30多歲的男子自稱是該校畢業生，進入校園後前往教員室尋找一名年約40多歲的老師。

當他得知老師正在上課時，就前往課室門外等候。直到該名老師離開課室去廁所時，男子就用刀刺傷對方，然後逃去無蹤。

韓媒引述目擊者稱，老師曾在犯罪現場說自己錯了。老師受傷後昏迷不醒，經救護人員送院治療。

韓聯社於當地中午12點32分（本港時間11點32分）指，疑犯已遭大田警方拘捕。

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京畿道城南市盆唐區書峴站附近周四（3日）發生無差別持刀襲擊案，造成14人受傷，包括12人重傷及兩人輕傷。

南韓總統尹錫悅指，事件是針對無辜市民的恐怖襲擊，下令政府應動員全部警力超強硬應對，以免民眾恐懼不安。

首爾地方警察廳網絡犯罪調查組周五指，京畿道城南市襲擊案發生後的一日內，網絡上有多人發布11篇「殺人預告」，大部分都在江南市中心一帶。

警方在「殺人預告」提及的可能地點加派人手巡邏，消防部門也派出車輛及人手戒備。

警方當日上午於首爾瑞草區高速巴士總站附近，拘捕一名隨身帶兩把武器的男子，事件未有造成傷亡。

另外，根據南韓現行法律，即使罪犯被判處無期徒刑，服刑20年後也可成為假釋審查對象。

南韓法務部周五表示，當局擬參考美國等國家終身監禁與死刑並存的做法，推動《刑法》增設不可假釋的無期徒刑，以嚴懲應惡性犯罪事件。

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責任編輯：鄭錦玲