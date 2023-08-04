hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券
【港元拆息】HIBOR全線連跌2天 1個月拆息5.26厘 銀行界：資金緊張未完全緩解、拆息再跌空間不大
股市 16:49 2023/08/04
港元拆息（HIBOR）連續兩日全線下跌，當中以短息回調幅度較大，隔夜息新報4.37429厘，按日跌52.6基點。下午4時43分，港滙7.808，較日前7.79附近水平為弱。
與樓按相關的1個月港元拆息新報5.25958厘，按日跌10.1基點。
上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，銀債上月底開展認購，或令市場因客戶資金安排而趨緊張，令初期拆息較高，由於未到截止認購，或有銀行利用目前時間將錢短期拆借出去，令拆息回落。此外，或有上市公司完成派息，資金回流銀行有關。
星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡認為，拆息回落或與派息效應減弱有關，資金沒如之前般緊張，但現貨外滙市場未反映到相關情況，相信拆息稍為回落，未必會跌得深，本月仍有企業派息、下月季結，整體資金緊張未完全緩解。
8月4日港元拆息報價：
|期限
|港元利息結算率（厘）
|按日變化（基點）
|隔夜
|4.37429
|-52.6
|1星期
|5.05191
|-26.3
|2星期
|5.14083
|-20.5
|1個月
|5.25958
|-10.1
|2個月
|5.28792
|-7.4
|3個月
|5.34244
|-5.3
|6個月
|5.38619
|-4.4
|12個月
|5.51607
|-1.4
相關文章：
【香港加息】渣打禤惠儀：最優惠利率和港元拆息間息差很窄 有條件可再考慮加P
編輯：胡學能
看文章 ・ 賺取 ET Points