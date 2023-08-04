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【港元拆息】HIBOR全線連跌2天　1個月拆息5.26厘　銀行界：資金緊張未完全緩解、拆息再跌空間不大

股市 16:49 2023/08/04

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【港元拆息】HIBOR全線跌　1個月拆息報5.26厘

港元拆息（HIBOR）連續兩日全線下跌，當中以短息回調幅度較大，隔夜息新報4.37429厘，按日跌52.6基點。下午4時43分，港滙7.808，較日前7.79附近水平為弱。

與樓按相關的1個月港元拆息新報5.25958厘，按日跌10.1基點。

上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，銀債上月底開展認購，或令市場因客戶資金安排而趨緊張，令初期拆息較高，由於未到截止認購，或有銀行利用目前時間將錢短期拆借出去，令拆息回落。此外，或有上市公司完成派息，資金回流銀行有關。

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡認為，拆息回落或與派息效應減弱有關，資金沒如之前般緊張，但現貨外滙市場未反映到相關情況，相信拆息稍為回落，未必會跌得深，本月仍有企業派息、下月季結，整體資金緊張未完全緩解。

8月4日港元拆息報價：

期限港元利息結算率（厘）按日變化（基點）
隔夜4.37429-52.6
1星期5.05191-26.3
2星期5.14083-20.5
1個月5.25958-10.1
2個月5.28792-7.4
3個月5.34244-5.3
6個月5.38619-4.4
12個月5.51607-1.4

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編輯：胡學能

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