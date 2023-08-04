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【債務上限】美國財政部提高國庫券招標規模　建現金緩衝並為財赤融資

宏觀解讀 11:26 2023/08/04

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美國財政部逾2年半以來首次提高了季度債券發行計劃，集中於1年期或以下的國庫券，以重建現金緩衝，使其更符合其政策，並為財政赤字融資。財政部表示，計劃將發行670億美元3個月期國庫券，較之前一次該品種的招標規模高20億美元；6個月期操作規模將從580億提高至600億美元；1年期從380億提高至400億美元；6周期債券拍賣規模將會提高50億美元，至550億美元。

美國政府6月份同意將債務上限暫停到2025年，財政部截至7月底已發行淨額約7,990億美元的債券，以補充現金餘額。到目前為止，投資者輕鬆消化了第一輪供應潮，貨幣市場共同基金吸納了發行總量的大約三分之二。

美國財政部借款諮詢委員會（TBAC）對財政部長耶倫表示，可以接受國庫券佔總體未償債務比重較大佔有率，隨後再回到所建議的15-20%的區間，以便以定期和可預測的方式來增加票據發行。
 

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【債務上限】美債發行將大爆發　華爾街估一季抽走8萬億　緊縮恐如雷曼危機

編輯：胡學能

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