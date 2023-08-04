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【Tesla漏洞】研究員破解Tesla車載娛樂系統　免費解鎖付費功能

科技 12:15 2023/08/04

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團隊稱已獲得通過Tesla網絡驗證汽車的加密密鑰，這或會讓他們解鎖更多付費功能。（法新社）

Tesla電動車配備的車載娛樂系統，具有串流音樂媒體、即時交通實況通知等功能，但有部分功能是需要付費才能使用。有研究員就發現了Tesla車載娛樂系統的漏洞，成功破解後就能免費解鎖付費功能。

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據科技平台《TechCrunch》報道，破解Tesla車載娛樂系統的研究團隊，是由柏林工業大學（TU Berlin）的三名博士生組成。他們發現該系統的一個硬件漏洞，且免費解鎖了部分付費功能，包括全自動駕駛（FSD）和後排座椅加熱。

研究員之一Christian Werling表示，他們使用了「電壓故障」（Voltage Glitching）技術，對車載娛樂系統的處理器進行攻擊，以調整其電源電壓，從而獲得存取權限並解鎖一些付費功能。

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Werling聲稱，團隊已獲得通過Tesla網絡驗證汽車的加密密鑰，這或會讓他們解鎖更多付費功能，甚至獲取車主的個人訊息、最近GPS位置、通話記錄和聯絡人資料等。他又提到，如果Tesla不升級該系統的CPU，這漏洞是無法修復。

責任編輯：陳卓賢

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