▲ 【中國經濟】惠譽：中國地方政府繼續面臨財政壓力 達成預算收入增長目標難度加大

評級機構惠譽（Fitch Ratings）發表《中國公共融資聚焦—2023年度第二季度》報告，指内地政府今年將持續面臨財政壓力，雖然地方一般公共財政預算收入有望實現恢復增長的目標，惟料要達成全年7.6%的增長目標難度加大。

惠譽指出，在低基數基礎上，地方政府上半年的一般公共預算收入按年增長13.5%，但接近上半年末收入增長開始呈現放緩跡象。該行坦言，若地方性財政收入持續疲弱，掣肘政府的投資能力，令政府性基金預算支出按年大跌19.5%。若土地出讓收入未顯著回暖，地方政府恐難實現全年政府性基金預算支出小幅增長的目標。

與此同時，該行認為，城投企業再融資壓力依然顯著，上半年城投債淨融資額按年跌13.5%，部分地區下半年到期城投債的佔比更超過2成。

中央政治局定調經濟動力放緩為需求不足，需要推出更多刺激政策支持復甦。該行指出，由於嚴控債務風險的主旋律不變，在出台的刺激措施方面，料當局會採取較為審慎態度，且政策需具針對性。

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記者：伍鍵文