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【石Sir午市閒談】今日推介同仁堂科技、巨子生物、中國飛鶴

股市 12:30 2023/08/04

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恒生指數中午收報19612點，升191點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介同仁堂科技 （01666） 、巨子生物 （02367） 、中國飛鶴 （06186） ，詳情待石Sir為你分析。

立即收看： https://video.hket.com/video/3584561

石Sir午市閒談
【石Sir午市閒談】今日推介同仁堂科技、巨子生物、中國飛鶴

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

責任編輯：葉淼

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欄名 : 石Sir午市閒談

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