特朗普就推翻美國大選結果出庭 否認4項控罪

美國前總統特朗普（Donald Trump）被控試圖推翻2020年總統大選結果，周四（3日）於華盛頓法院提堂。特朗普否認4項控罪，其後指當日是美國非常悲傷的一天，形容此案是對政治對手作迫害。

特朗普料身陷4案 佐治亞州將起訴涉選舉舞弊 【下一頁】

特朗普由新澤西州寓所乘坐私人飛機，飛往華盛頓出庭。控方提出的4項控罪包括串謀欺騙美國、串謀阻礙官方程序、妨礙正式程序及串謀侵犯公民權利，特朗普均不認罪。

特朗普獲保釋，條件為遵守所有聯邦、州和地方法律，並避免與任何證人討論此案，下次聆訊定於本月28日舉行。

特朗普離開法庭返回華盛頓機場時，譴責司法部今次起訴是迫害政治對手，只因他在共和黨總統初選中領先。

他指當日對美國來說是非常悲傷的一天，指有人不能打敗他，就迫害或起訴他，而他不能任由這種事在美國發生。

特朗普涉圖推翻2020大選結果 面臨4項刑事起訴 【下一頁】

另外，特朗普一方要求將案件由華盛頓轉移至一個公正的地點審理，例如特朗普在2020年大選取勝的西弗吉尼亞州。

特朗普周三（2日）曾在自家社交媒體平台Truth Social發文，聲稱他不可能在華盛頓接受公平審訊。不過外界預期法庭接納改變審訊地點的可能性很低。

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責任編輯：鄭錦玲