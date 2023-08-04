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【Nothing新品牌】Nothing推子品牌CMF　主打經濟實惠型智能產品

科技 11:10 2023/08/04

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CMF的產品將專注於「簡潔設計」，而Nothing則會以「高端感」和「設計創新」放於首位。（CMF）

英國初創Nothing以推出「透明外殼」的電子產品為賣點，當中包括智能手機和耳機。Nothing日前宣布推出子品牌CMF，並主打經濟實惠型智能產品，目標是讓消費者能通過低廉價格，獲取設計和質量更好的產品。

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Nothing行政總裁Carl Pei表示，CMF是「Color, Material & Finish」的縮寫，目前已在開發數款產品，包括一款智能手錶和一款耳機，預計將於今年內推出。

他指出，CMF的產品將專注於「簡潔設計」，而Nothing則會以「高端感」和「設計創新」放於首位，這亦是將兩個品牌拆分成不同定位的目的。為確保不影響Nothing主要產品的營運，CMF將由一個內部的獨立團隊管理。

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事實上，這亦非Carl Pei首次涉足廉價子品牌領域。早在他任職中國智能手機製造商OnePlus聯合創辦人的時候，他都有為OnePlus建立子品牌Nord，定位同樣是主打經濟實惠的智能手機、耳塞和智能手錶。

責任編輯：陳卓賢

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