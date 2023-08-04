▲ 【航空恢復】IATA：香港航空業已迅速趕上其他樞紐 全球航空運力料要18至24個月才完全恢復

國際航空運輸協會（IATA）副理事長兼秘書克利福德（Conrad Clifford）接受本地傳媒訪問時表示，雖然香港航空市場復甦步伐一度落後，但內地今年初重新開放國際市場後，客運量顯著增長，香港及亞太區亦受惠，現時香港已迅速趕上其他樞紐。

他稱，內地人口眾多，經濟增速亦快過全球，有足夠空間容納多個城市同時發展航空市場，而大灣區人口是香港的逾12倍，多達8700萬人，業界應聚焦發展大灣區市場。

受制於供應鏈 新飛機交付速度不夠快

全球航空業正面對新飛機供應滯後及運力不足問題，克利福德指，疫情期間航空公司主要透過削減航班等度過難關，但受制於供應鏈問題，新飛機交付速度不夠快，部分部件短缺，均導致全球航空運力不足以應付復蘇的龐大需求，預料供應鏈需時18至24個月才能完全回復至疫情前水平，期間運力仍將受壓。

他續稱，即使IATA預料全球航空業今年盈利增至98億美元，但利潤率只得1.2%，相當於平均每名乘客僅2美元，仍需要長時間才能回復至相當利潤水平。

大眾誇大了人工智能對航空業的影響

至於人手短缺的挑戰，克利福德認為，有關問題不會長期存在，科技創新及數碼化、政府放寬輸入人才門檻，均有助解決人手問題，但大眾誇大了人工智能（AI）及自動化對行業的影響，相信人類不會被取代。

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編輯：陳韻妍