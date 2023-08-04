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【港股市況】恒指黑期急彈312點 阿里美團ADR高港逾2%（不斷更新）
股市 08:56 2023/08/04
人民銀行昨召開座談會，表示將引導金融資源更多流向民營經濟，推進民營企業「第二支箭」擴容增量。恒指黑期急彈312點，報19680點。本周經歷一連串業績，投資者可聚焦個股表現。
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即市走勢：
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【07：30】中概股大反彈，中概股指數升3.5%，收報7636點。京東、美團、阿里巴巴ADR升逾2%。
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【07：30】昨晚美股再下跌，道指反覆跌66點，報35215點；標指連跌第3日 ，回吐0.25%，報4501點 ； 納指跌0.1%，報13959點 ；蘋果股價跌0.7%，亞馬遜轉升0.6%。
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編輯：姚卓然
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