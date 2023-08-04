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【恒指夜期+北水】北水轉錄超過57億淨流出　買龍湖建行大手沽指數ETF　恒指夜期跌43點（不斷更新）

股市 18:55 2023/08/04

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港股今日高開低走，北水亦高位沽貨，全日錄57.4億元淨流出。資金主要買貨對象為龍湖 （00960） ，全日錄2億元淨流入，建設銀行 （00939） 及快手 （01024） 分別吸資1.9及1.5億元；淨流出主要集中指數ETF，盈富基金 （02800） 及恒生國指ETF （02828） 分別走資43.1及30.7億元。

恒指夜期跌43點，報19484點。

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阿里美團升逾2% 恒指全日升118點 長和績後挫逾4% 本地地產股弱

內地近日密集開會促推提振經濟措施，恒指半日升191點或1%，報19612點。中資電訊股及內房股造好，聯通 （00762） 和龍湖 （00960） 升逾3%。受惠美股科企業績向好，科指跑贏恒指，現升1.5%，報4473點。本周經歷一連串業績和盈喜盈警後，投資者可聚焦個股表現。長和 （00001） 績後跌逾4%。貓眼娛樂 （01896） 發盈喜大升17%。

港股日誌：

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即市走勢：

【18：50】北水轉錄超過57億淨流出 買龍湖建行大手沽指數ETF 恒指夜期跌43點

【16：10】恒指全日升118點，報19539點，成交額1144億。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾2%

【16：00】恒指U盤前升119點，報19540點。

【15：38】恒生 （00011） 連跌四日，現跌0.9%，報108元。

【15：36】【家族辦公室】花旗：亞洲富裕人士對在港設立家族辦公室感極大興趣　料該行今年亞洲家族辦公室客戶增長25%

【15：34】九倉置業 （01997） 跌5.3%，新地 （00016） 跌3.1%，新世界 （00017） 跌2.5%。恒隆 （00101） 跌2%。

【15：25】滙豐 （00005） 升1%，報63.5元。滙豐行政總裁祈耀年接受彭博社訪問時表示，與平保 （02318） 就推動分拆亞洲業務一事上，「從滙豐的角度來看，這件事現在已經結束了」，又強調目前策略對新一輪股票回購和盈利遠超預期的貢獻。

【15：15】友邦 （01299） 跌1.6%，報74.1元。

【14：57】恒指尾市升幅縮至93點，報19514點。恒生科指升1.6%，報4478點。

【14：34】【ETF】未來資產推Global X中國醫療科技ETF　投資提供醫療設備、機器和消耗品的中國公司

【14：30】長和 （00001） 跌5%，報43.95元，創今年低。

【14：01】資金追捧盈喜股，貓眼 （01896） 升18%，復星旅遊文化 （01992） 升17%。

【13：45】恒指升248點，報19668點。

【13：15 】九倉置業 （01997） 、新地 （00016） 跌逾2.2%，恒隆地產 （00101） 跌1.4%，新世界 （00017） 跌0.7%。

【13：09】【中國救市】中資券商股普遍造好　中國結算降股票類業務最低結算備付金繳納比例　分析：料釋放254億人幣資金、提振市場信心

【13：02】恒指午後初段升197點，報19620點。恒生科指升2%。

【12：00】恒指半日升191點，報19612點，成交額為693億元。聯通 （00762） 和龍湖 （00960） 升逾3%。長和 （00001） 績後插逾4%

【11：47】【港元拆息】HIBOR全線跌　1個月拆息報5.26厘　港匯跌穿7.8

【11：40】恒生科指2%，報4491點。阿里巴巴 （09988） 升2%，美團 （03690） 升3%。京東 （09618） 升3%，嗶哩嗶哩 （09626） 升7%。

【11：32】平保 （02318） 升2.8%，國壽 （02628） 升2.4%。

【11：17】【中國經濟】惠譽：中國地方政府繼續面臨財政壓力　達成預算收入增長目標難度加大

【11：07】恒益控股 （01894） 復牌後裂口大跌63.4%，報0.24元，創兩年半低，成交額錄294萬元。

【10：59】長實 （01113） 升0.7%，報43.35元。【香港樓市】長實油塘新盤劈價　李澤鉅：媒體報道有點煽情但確實是吸引價格、現時買樓買地較3年前更好

【10：38】騰訊 （00700） 率先轉跌，現跌0.5%，報340.4元。

【10：37】A股中資電訊股走高，帶動H股電訊股向上，聯通 （00762） 升4.4%，中移動 （00941） 升1.5%，中電信 （00728） 升2%。

【10：31】BC科技 （00836） 大升24%，報2.06元。【虛擬資產】散戶正式可買賣　BC科技旗下OSL：即日起正式提供散戶交易加密貨幣服務　證監會批准提升現有牌照

【10：30】【內房危機】碧桂園高開6%　遭穆迪降高級無擔保評級至B1　展望仍為負面

【10：26】國泰 （00293） 無升跌。【航空恢復】IATA：香港航空業已迅速趕上其他樞紐　全球航空運力料要18至24個月才完全恢復

【10：15】恒指升幅縮至200點，報19631點。

【10：14】復星旅遊文化 （01992） 升11.7%，報8.79元。公司預料上半年盈利不低於4.3億元人民幣，扭轉去年同期虧損1.97億元人民幣。

【10：08】京東 （09618） 升3.3%，嗶哩嗶哩 （09626） 升6.5%。

【09：57】內房股造好，龍湖 （00960） 、潤地 （01109） 、碧桂園 （02007） 、中海外 （00688） 升4%至7%。融創 （01918） 、新城 （01030） 、時代中國 （01233） 、合景泰富 （01813） 升介乎5%至7%，而中駿 （01966） 更大升11%。

【09：48】貓眼娛樂 （01896） 大升17%，報10.16元，創半年高。公司發盈喜，預計上半年收入將介乎約21.5億元至22.5億元人民幣，按年增長約80.5%至88.9%；溢利將介乎約3.8億元至4.3億元，按年增長約150.2%至183.1%。

【09：48】【李小加創業】李小加：冀滴灌通澳交所融資額　5年後可趕超港交所

【09：45】中資券商股彈高，中信証券 （06030） 、中金公司 （03908） 、中信建投 （06066） 、HTSC （06886） 、光大證券 （06178） 均升逾4%。中國證券登記結算有限責任公司擬自2023年10月起進一步降低股票類業務最低結算備付金繳納比例，將該比例由現行的16%調降至平均接近13%，並正式實施股票類業務最低結算備付金繳納比例差異化安排。

【09：40】恒指一度衝高437點，報19857點。長和 （00001） 績後走低4.3%。

【09：38】小黃鴨德盈 （02250） 曾升33%高見1.88元，創去年3月高，現抽高20%，報1.68元。

【中東機遇】小黃鴨德盈：與沙特主權基金簽訂備忘錄　涉融資及聯合開發酒店娛樂項目共19.6億

【09：33】恒指走高341點，報19762點。恒生科指升2.8%，報4532點。騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 均升2.1%至3.6%。

【09：32】電動車造好，蔚來 （09866） 升4.3%，小鵬 （09868） 升3.8%，理想 （02015） 升3.4%。長汽 （02333） 升3.3%，吉利 （00175） 升2%。

【09：29】【業績｜長和系】長和低開逾2%　半年少賺41%　減派中期息1成至0.756元

【09：20】恒指高開250點，報19671點。龍湖 （00960） 升7%。長和 （00001） 績後跌2.6%。

【業績｜長和系】長和半年少賺41%　減派中期息1成至0.756元

【09：16】恒指期貨升265點，報19710點。

【09：08】【內房銷售】萬科上月銷售按年挫35%　一文看清7月内房銷售（不斷更新）

【08：47】第一上海 （00227） 、恒益控股 （01894） 復牌。

【08：25】【比亞迪1211】比亞迪Atto 3成為瑞典7月最暢銷電動車　超過福士汽車VW的ID.4

【07：55】【盈警｜金礦股】中國黃金國際甲瑪礦停產　發盈警、料上半年少賺最多88%

【07：34】【Morning精點】長實油塘新盤劈價有前科｜李澤鉅：現時買樓買地較3年前更好

【07：30】中概股大反彈，中概股指數升3.5%，收報7636點。京東、美團、阿里巴巴ADR升逾2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】昨晚美股再下跌，道指反覆跌66點，報35215點；標指連跌第3日 ，回吐0.25%，報4501點 ； 納指跌0.1%，報13959點 ；蘋果股價跌0.7%，亞馬遜轉升0.6%。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看【下一頁

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【ET財智Talk】中港股市即將起死回生？ 冠軍分析師奧陸資本蔡金強前瞻最具潛力爆升股

編輯：姚卓然

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