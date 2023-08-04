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【比亞迪1211】比亞迪Atto 3成為瑞典7月最暢銷電動車　超過福士汽車VW的ID.4

股市 08:25 2023/08/04

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【比亞迪1211】比亞迪Atto 3成為瑞典7月最暢銷電動車　超過福士汽車VW的ID.4

比亞迪 （01211） 在歐洲擴張再下一城，其Atto 3成為瑞典7月最暢銷的電動汽車，證明進軍歐洲市場進度甚佳。

比亞迪已經超越福斯汽車，成為今年中國銷量第一的車企。根據瑞典汽車行業協會的數據，比亞迪銷售了721輛跨界SUV，超過了福士汽車（Volkswagen）的ID.4。

在歐洲向電動汽車轉型之際，比亞迪正試圖在當地擴張。該公司和其他中國車企的銷售攻勢令已經細分的市場的競爭進一步加劇。今年首七個月，Tesla（特斯拉，美：TSLA）的Model Y仍是瑞典整體上最為暢銷的車型，超過了富豪汽車（Volvo）的兩個車型。

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編輯：姚卓然

比亞迪股份（01211） 可持續發展 港股 比亞迪 富豪 汽車 Tesla 歐洲市場
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