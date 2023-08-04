▲ 【盈警｜金礦股】中國黃金國際甲瑪礦停產 發盈警、料上半年少賺最多88%

中國黃金國際 （02099） 預計公司今年上半年淨利潤與 2022年同期淨利潤1.54億美元相比將減少約83%至88%。

公司指，預期淨利潤下降主要歸因於果朗溝尾礦庫尾砂外溢導致甲瑪礦自2023年3月27日起暫停生產。由於停產，公司於2023年6月30日止的三個月未錄得甲瑪礦任何銷售，導致公司二季度淨利潤大幅下降。

公司正採取各種積極措施推進甲瑪礦恢復生産。現時，壩體的修復和主要加固工程已經完成，目前尚有部分加固工程處於收尾階段。公司正努力爭取在2023 年8月底或前後向監管部門提交安全評估報告。目前總體進度按仍按照該公告所披露的計劃進行。長山壕金礦生産運營保持穩定。

同時，公司已於5月5日撤銷了2023年的年度產量指引。一旦明確尾砂外溢對甲瑪礦運營的全部影響並恢復生産後，公司將重新發佈產量指引。

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編輯：姚卓然