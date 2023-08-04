【AAPL+業績會】蘋果預告今季無驚喜盤後跌2%　季度產品收入下跌　服務收入破紀錄

▲ 【AAPL業績】蘋果產品收入下跌 服務收入破紀錄

蘋果（美：AAPL）公布財年第三季（4至6月）業績，受累產品收入下跌4%，以及研發支出大增1成，純利在稅項減少之下，仍錄得增長2.3%，盤後股價下跌逾2%，報186.52美元。每股股息派0.24美元。

蘋果總收入817.97億美元，按年跌1.4%，預期為817億美元，其中產品收入605.84億美元，按年跌4.4%，服務收入212.13億美元，按年升8.2%，研發支出增9.9%至74.42億美元，純利198.81億美元，增2.3%，每股盈利1.26美元，超預期的1.19美元。

蘋果在業績會議指出，投資者可以預期9月份的季度，與6月份季度相若，收入按年約跌1%。蘋果 CFO Luca Maestri說：「假設宏觀經濟前景不會比我們今日預期的惡化，預計 9 月份季度的按年收入表現將與 6 月份季度相似。外滙將繼續成為不利因素，預計影響收入按年下降超過 2 個百分點。iPhone及服務收入可望加速，但Mac機及iPad將錄得超過雙位數下跌，不過是難以比較，因為去年６月季度經歷了工廠停工造成的供應中斷，９月季度已能夠滿足被壓抑的大量需求。預計毛利率在 44% 至 45% 之間」

以地區收入劃分，北美收入下跌5.6%至353.83億美元，日本收入跌11.5%至48.21億美元，亞太區其他地方收入跌8.5%至56.3億美元。而大中華及歐洲收入分別增7.9%及4.8%，至157.58億及202.05億美元。

以產品收入劃分，iPhone收入396.69億美元，按年跌2.4%，低於預期的399.1億美元，Mac機收入跌7.3%至68.4億美元，超預期的66.2億美元，iPad收入跌19.8%至57.91億美元，低於預期的64.1億美元，而穿戴設備及家居裝置產品收入增2.5%，達82.84億美元，是惟一收入錄得增長的產品，不過，仍低於預期的83.9億美元。

蘋果服務收入破紀錄，達到212.13億美元，大增8.2%，因獲得超過10億戶付費訂閱。

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記者：譚志偉