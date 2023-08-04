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【AMZN業績】亞馬遜盤後抽升10%突破142關　第二季業績強勁　再力谷AI

股市 06:02 2023/08/04

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【AMAZ業績】亞馬遜第二季業績強勁　再力谷AI

亞馬遜（美：AMZN）公布第二季業績，AWS雲服務收入增長12%，不過經營利潤下跌，亞馬遜稱，推出新功能及技術，幫助客戶利用生成式人工智能（AI），提高生產力及網絡安全，包括有來自Cohere支援的雲端AI模型平臺Bedrock，根據專有數據提供答案；AWS HealthScribe則具有語音識別和生成式 AI，根據患者與臨床醫生的對話自動創建初步臨床文檔；Amazon Elastic Compute Cloud則使用英偉達的H100 GPU（圖形處理器），以更好支援AI等。

此外，AWS 生成式 AI 創新中心幫助客戶成功構建和部署生成式 AI 解決方案。 AWS 將為該計劃投資 1 億美元，該計劃將 AWS 人工智能和機器學習專家與全球客戶聯繫起來，幫助他們構想、設計和推出新的生成式人工智能產品、服務和流程。

亞馬遜在財報中表示，AWS 的人工智能產品正在被眾多客戶使用，其中包括Royal Philips、3M、Old Mutual 和滙豐銀行。

亞馬遜盤後股價急升10%，報142.05美元。

亞馬遜第二季純利67.5億美元，去年同期虧損20.28億美元，每股盈利0.65美元，超預期的0.35美元；總收入1343.83億美元，增長10.8%，超預期的1315億美元，其中貨物銷售額590.32億美元，增長4.3%，服務銷售額753.51億美元，增16.5%，仍是收入的主要來源。整體經營利潤76.81億美元，勁增131.6%。

業務方面，AWS雲服務收入增12.2%至221.4億美元，超預期的218億美元，不過經營利潤下跌6%至53.65億美元。北美銷售收入增10.9%至825.46億美元，經營利潤轉虧為盈32.11億美元；國際業務收入增9.7%至296.97億美元，經營虧損收窄50%至8.95億美元。

亞馬遜預期第三季收入1380億至1430億美元，按年增長約9%至13%，經營利潤55億至85億美元，較去年同期25億美元大增。

【AMZN】亞馬遜AWS推7項生成式AI新功能　包括協助構建醫療AI 應用程式

【NVDA】亞馬遜旗下AWS考慮使用AMD的新人工智能芯片　Nvidia系統的商業模式有太多不合理的地方

【Amazon業績】亞馬遜AWS雲業務前景添憂　開市跌超過3%

記者：譚志偉

美股 AWS 業績公布 Amazon 亞馬遜（Amazon，美：AMZN）
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