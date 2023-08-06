【宏觀術數@iM網欄】 尚能飯否 長壽時代命理學

以往認為「人生七十古來稀」，隨着科技和社會發展帶來生活及醫療衛生的進步，現代人平均壽命比過往延長不少，先進地區預期壽命普遍達80多歲以上，相比於約200年前（上個三元九運）普遍只活到40歲前，增幅實在不少。未來九運南離歲月，配合現時能看到的科技和醫學發展，更肯定屬於長壽時代，遙遙呼應着南方的老人星和「南極仙翁把壽添」的民間傳說。

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人均年壽增長對社會、經濟，以至個人生涯規劃都帶來重要影響是無容置疑的。

從宏觀角度，社會人口分布、退休年紀延長、盛年及銀髮族市場帶來的市場機遇；於個人而言，計劃中年及以後的事業發展及持續進修已是不少人面對的新機遇或挑戰。現時普遍退休年齡已逐步延至65至68歲不等，未來若果於長壽歲月並且遍壽命能至「長命百二歲」的話，工作至近百歲又似非妄想。就算早早已財務自由者，悠悠黃金歲月如何打發，有時亦難免烈土暮年，仍壯心不已，又或想更上高峰吧。

▲ 政府統計處香港1981至2021年出生時的預期壽命

社會人事改變，命理術數亦必須作相應適應。就如傳統子平命理為例，每十年的大運運程是以月柱作開始，按陰陽順逆去計算的，例如陽男陰女命局，第一個十年運程便是月柱順數的下個干支開始推算，陰男陽女便逆數計算。古時一般算到第六個大運，也即是命主約50至60多歲以後，大多會把重點更關注命主健康和福壽，又或子孫孝順及發展等，對自身事業（財、官）和姻緣都會較少重視。依命理每十年一個大運，60多歲大約已到沖堤大運。很明顯這方式於現代社會人事已不適合，以日謙經驗特別批算都市人，事業、名譽、姻緣，甚至生育都不能過早不論後運，沒錯生育年齡亦在延後中，男士五、六十歲後生育固然仍有心有力，女性的受孕年期隨生育技術進步，甚或借腹代孕等都使得推算可以過往很不同。

同時，上述第六個運程於子平命理屬於「沖堤」大運，指地支必定和月支相沖，若果再配合其他沖刑，都易主變動。古代社會較平穩和喜安居故里，變動又易於是個人健康了，和現今旅行遷移，甚或事業投資經營五花八門大不相同。更進深一步，八字的天干和地支五行在排列上都有一定順序（天干以五行相生順序，地支除了四個土外亦然），如果以五行分喜忌來計算，只要活夠百歲或百二歲，就必然喜忌五行都早晚會遇上。古時命書常以少年和中年行所喜五行運程人生添色加分，現在只要做好生涯策劃和保持好健康，早晚也會遇上自己命局的吉運，可以稍展抱負，減少了好運難遇或春天太遲而至的概嘆。當然本身命格高低也還是大有分別的，就如人先天秉賦不同，惟若果能把「手上的牌打好」相信已足無憾矣。

子平命理以外亦談一下斗數，斗數以命宮作第一個十年運程起點，然後也是以陰陽順逆去「行」其餘各運，變成到了第七個運程便會行到命宮相沖的「對宮」，驟看好像比子平已多了十年（歲），但斗數計算的是星曜和四化及流曜影響，行至對宮的意義和子平稍有不同，反而有時會有「借星安宮」情況而產生星情類近（四化不同）的情況，且兩者建基於不同的陰、陽曆法，會稍有不同。惟斗數只有十二宮，也即是說起運後120年便會有大運重覆的情況，到了很多人都已能達120歲後，得待其時研究者再作補充了。

星占學方面，傳統東、西星學在大運推算有較開闔，各具理論和徵驗，由於學理會較多，有機會在個人術數專題再作深人介紹為佳。

以上概括了長壽歲月帶來命理項目、運程和一些推算技巧的適應，細節實在較多更詳細的內容稍後再為大家介紹。

▲ 位於南方夜空船底座的老人星

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作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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