賀屈臣氏蒸餾水120周年 MIRROR三子任宣傳大使 指定零售點大派禮物兼送共120套日韓台機票

今年屈臣氏蒸餾水踏入120年紀念，為慶祝這個重要的里程碑，屈臣氏蒸餾水邀請到MIRROR成員呂爵安(Edan)、陳卓賢(Ian)和柳應廷(Jer)擔任120周年宣傳大使，不但拍攝以「多謝您在 成就每刻」為主題的廣告片，更推出一套15款印有Edan, Ian, Jer@MIRROR的120周年限定版包裝，以感謝大家多年來的支持。

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另外，屈臣氏蒸餾水亦將推出一系列的屈臣氏蒸餾水x Edan, Ian, Jer@MIRROR限量精品，當中更有限量親簽珍藏禮物，透過「分分有禮．滴滴賞」推薦新會員計劃或於指定零售點送出。與此同時，屈臣氏蒸餾水亦緊接著早前的「全城嘟樽蓋 日日送金樽」頭炮慶祝活動，於2023年8月1日起至10月31日期間推出另一重頭活動，將送出共120套的日韓台機票。



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屈臣氏蒸餾水x Edan, Ian, Jer@MIRROR 120周年限定版，包括屈臣氏蒸餾水及屈臣氏礦物質蒸餾水430毫升、800毫升及屈臣氏蒸餾水1.25公升，全套一共15款。15款不同顏色，配上15句不同答謝語，粉絲不單可以儲齊一套，更可藉著屈臣氏蒸餾水向身邊的人送上您的感謝，加上Edan, Ian, Jer@MIRROR加持，突顯珍貴！另外亦有屈臣氏蘇打水限定版，3種味道，10款包裝，感謝之餘更為大家「打氣」！9月下旬更會推出第二輪神秘特別版，別於之前設計，勢必再掀起一眾粉絲的搶購潮！想儲齊全部款式，就要密切留意屈臣氏蒸餾水的最新資訊。

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除了早前的「全城嘟樽蓋 日日送金樽」頭炮慶祝活動，屈臣氏蒸餾水將於2023年8月1日起至10月31日期間推出120套日韓台機票獎賞，於活動期間，大家只要免費下載「分分有禮．滴滴賞」 應用程式，登記成為會員，購買指定屈臣氏蒸餾水、屈臣氏礦物質蒸餾水、屈臣氏鹼性水9.0、屈臣氏離子水或屈臣氏蘇打水系列產品*，以「多謝您在 成就每刻」為主題，提交一段以100字元為限的感謝訊息，對您想感謝的人或事表達謝意，評審團將選出每月40份最佳得獎作品，分別送出香港來回台北、首爾和東京機票。

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責任編輯：陳詠妍