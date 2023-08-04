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【中東機遇】小黃鴨德盈急升兩成　與沙特主權基金簽訂備忘錄　涉融資及聯合開發酒店娛樂項目共19.6億

股市 09:39 2023/08/04

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港企相繼插旗中東，小黃鴨德盈 （02250） 發公告指，與沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）簽訂備忘錄，PIF擬通過可換股證券的方式向公司提供為期五年的5000萬美元融資，斥2億美元投資公司拓展海外娛樂及旅遊項目，包括聯合開發B.Duck 娛樂公園及酒店，以及擔任 B.Duck IP 在中東地區的品牌代理，投資總額預計為 2.5 億美元（約 19.6 億港元）。

小黃鴨德盈周五（4日）早市曾升33%高見1.88元，創去年3月高，現抽高20%，報1.68元。

小黃鴨德盈稱，簽訂備忘錄有利於集團進軍中東地區市場，小黃鴨德盈可透過PIF的投資及合作，拓展海外娛樂及旅遊領域項目，在 PIF 的資金支持下，集團將進行併購、IP 產業鏈投資、零售渠道整合等戰略舉措。

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編輯：李哲毅

港股 公共投資基金（PIF） 小黃鴨德盈（02250）
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