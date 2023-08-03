【儲局官員】巴爾金：通脹放緩程度勝預期　顯示美國經濟有軟著陸空間

美國里士滿聯儲銀行行長巴爾金（Thomas Barkin）稱，6月通脹放緩程度大於預期，可能表明美國經濟可以實現「軟著陸」，在不造成經濟衰退的情

況下恢復物價穩定。但他沒有提到聯儲局是否需要進一步加息。

加息影響滯後或令經濟進一步放緩

他指出，上月的通脹數據表現很好，可以肯定的是，聯儲局的目標不是引發經濟衰退，而是降低通脹，希望通脹降溫是一個信號，認為仍然存在合理的可能性，在降通脹同時令經濟免受創傷。

巴爾金坦言，由於疫情期間的一系列財政支持計畫到期，同時加息的影響存在滯後，經濟有可能進一步放緩。但重申決策者將堅決拉低通脹，又指在70年代學到的教訓是，如果不把通脹控制住，它就會以更強的幅度回升。

大部分經濟領域表現堅韌

他又提到，自去年底開始，經濟學家就錯誤地預計經濟會衰退，但部分下行是意料之外，由衝擊所造成的。住房、銀行和商業地產等少數行業出現了「迷你衰退」，其他經濟領域仍然表現堅韌。

對於惠譽下調美國評級，巴爾金表示事件不會影響聯儲局的行動。

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編輯：葉志偉