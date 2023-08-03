  • 31°C
香港時間 : 2023803日 (週四) 22:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【儲局官員】巴爾金：通脹放緩程度勝預期　顯示美國經濟有軟著陸空間

股市 22:25 2023/08/03

分享：

分享：

美國里士滿聯儲銀行行長巴爾金（Thomas Barkin）稱，6月通脹放緩程度大於預期，可能表明美國經濟可以實現「軟著陸」，在不造成經濟衰退的情
況下恢復物價穩定。但他沒有提到聯儲局是否需要進一步加息。

加息影響滯後或令經濟進一步放緩

他指出，上月的通脹數據表現很好，可以肯定的是，聯儲局的目標不是引發經濟衰退，而是降低通脹，希望通脹降溫是一個信號，認為仍然存在合理的可能性，在降通脹同時令經濟免受創傷。

巴爾金坦言，由於疫情期間的一系列財政支持計畫到期，同時加息的影響存在滯後，經濟有可能進一步放緩。但重申決策者將堅決拉低通脹，又指在70年代學到的教訓是，如果不把通脹控制住，它就會以更強的幅度回升。

大部分經濟領域表現堅韌

他又提到，自去年底開始，經濟學家就錯誤地預計經濟會衰退，但部分下行是意料之外，由衝擊所造成的。住房、銀行和商業地產等少數行業出現了「迷你衰退」，其他經濟領域仍然表現堅韌。

對於惠譽下調美國評級，巴爾金表示事件不會影響聯儲局的行動。

相關文章：

【能源供應】沙特單方面延長減產一個月　紐約期油反彈至每桶80美元

【股神巴菲特】巴菲特100億美元搶買5厘美債　美元是世界儲備貨幣、不擔心惠譽下調美國評級

編輯：葉志偉

美股 貨幣政策 經濟衰退 經濟 加息 美國聯儲局 美國 通脹
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

下一篇文章

【恒指夜期+ADR】人行出招+市況回穩　夜期大升226點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【香港樓市】長實油塘新盤劈價　李澤鉅：媒體報道有點煽情但確實是吸引價格、現時買樓買地較3年前更好
【香港樓市】長實油塘新盤劈價　李澤鉅：媒體報道有點煽情但確實是吸引價格、現時買樓買地較3年前更好
【恒指夜期+ADR】人行出招+市況回穩　夜期大升226點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】人行出招+市況回穩　夜期大升226點（不斷更新）
【恒大危機】停牌500日恒大物業復牌後挫近5成　未來收入及淨利增幅料與「頭部企業相當」、形容「財務風險低」
【恒大危機】停牌500日恒大物業復牌後挫近5成　未來收入及淨利增幅料與「頭部企業相當」、形容「財務風險低」
【美股開市】長債息高企4.15厘　道指跌98點　納指跌0.5%　觀望蘋果亞馬遜收市後放榜（不斷更新）
【美股開市】長債息高企4.15厘　道指跌98點　納指跌0.5%　觀望蘋果亞馬遜收市後放榜（不斷更新）
【地緣危機】郭台銘：若台海發生戰爭　華爾街股市十秒崩盤　惟該帖文已被刪除
【地緣危機】郭台銘：若台海發生戰爭　華爾街股市十秒崩盤　惟該帖文已被刪除
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌124點　中概股指數跌4%　阿里美股跌近3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌124點　中概股指數跌4%　阿里美股跌近3%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款