【Samsung新產品】Samsung Galaxy Z Flip5及Galaxy Z Fold5　8月11日開售

疫情期間瘋搶手機及電腦等智能電子器材的情況，已冷卻下來。多個國際調查及報告也顯示，今年智能手機的出貨量下降，如早前Canalys發佈最新研究顯示，2023年第二季度全球智能手機市場下降10%至2.582億部，但下滑趨勢己見放緩。三星更以 5,300 萬部的出貨量，穩居榜首。

連發4大新品 及早搶客

事實上，為了搶客戶注意，智能手機廠商也在細節位上，盡力帶來新意。三星（Samsung）於7月尾舉行Galaxy Unpacked 2023發佈會，推出4大新產品。包括新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5，智能手錶Galaxy Watch6系列，以及平板電腦Galaxy Tab S9系列。在香港市場方面，Z Flip5、Z Fold5、Galaxy Watch6系列及Galaxy Tab S9系列均已開始預售，8月11日公開發售。

Galaxy Z Flip5及Galaxy Z Fold5均採用了全新「水滴型鉸鏈」設計，令屏幕之間零空隙、摺痕更淺，還可以分散外部衝擊所構成的壓力，增強耐用度。摺機最怕壤屏幕惟雖然三星有提供保養服務， 對於屏幕凹折處是否自然損壞或人為造成，仍有爭議。是次採用新設計助提升耐用度，或同時有助改善災情及維修痛點。



Galaxy Z Fold5則設有冰川藍、霧光黑、雲朵白、岩石灰共4色，售價為13,598元起；Galaxy Z Flip5設有薄荷綠、淡藤紫、奶昔白、炭灰黑、迷霧藍共5色，香港售價為8,298元起。

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Galaxy Watch6 8分鐘快速充電

除了摺機，三星亦推出Galaxy Watch6及Galaxy Watch6 Classic，主要針對運動方面的功能進行升級，增設有氧運動及睡眠追蹤模式。當啟動睡眠模式後，手機和手錶的設置亦將同步，進一步減少干擾。進睡時，手錶將自動轉換綠色LED至無色紅外線，讓用戶於無光環境進睡

智能手錶最大的煩惱是續航力，Galaxy Watch6系列配備了更大的電池容量並同時減低電量消耗，支援更大、更光亮、亮度高達2,000 nits的屏幕。只需為手錶進行8分鐘快速充電，即可額外使用8小時。

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平板電腦Galaxy Tab S9、Galaxy Tab S9+與Galaxy Tab S9 Ultra，則為Galaxy Tab S家族中，首款達到IP68抗水防塵等級的平板電腦，並會附上IP68級別S Pen。Galaxy Tab S9為11吋，Tab S9＋為12.4吋，Tab S9 Ultra為14.6吋，售6,288元起。



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編輯：梁巧恩



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