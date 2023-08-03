【STEM教育】電車姊妹公司「叮叮科創」積極推廣STEM 入圍「叮叮科創大賽」免費入讀「大師班」課程

香港初創企業兼電車的姐妹公司「叮叮科創」（tramplus）專注培養下一代創科人材，積極推動本地中、小學STEM教學，同時推廣香港電車。STEM課程內容圍繞智慧城市、永續性，目的在訓練學生創業思維及提早體驗大學學習模式。近日更聯同香港科技大學和MIT Hong Kong Innovation Node舉辦「叮叮科創大賽」，得獎隊伍最高可獲一萬元現金獎，入圍隊伍亦可免費入讀「師友指導大師班」。

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叮叮科創2022年2月開始推出STEM課程，至今已有約160間學校參與。其STEM課程主要分三個，包括：「創新與智慧城市設計思維課程」是透過結合現實⽣活案例，教導學生探索城市永續發展，並提出可實踐的創科提案；「元宇宙城市規劃：3D模型先導課程」是以科大工學院一年級的課程作為藍本，可體驗由零開始⼀⼿⼀腳創建「元宇宙」、「AI啟航：⻘年創新與應⽤」教導學生應用AI⼯程指令的技巧，以上每項課程皆需20小時。

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叮叮科創總經理張永恒表示，其中表現達標的學⽣，可獲取具認受性的「完成證書」，有助豐富履歷課程，表現優秀的學生更有機會競逐獎學金。同時，叮叮科創亦有開設學校獨家電⾞廠導賞團讓學生親⾝⾒證及認識⾹港電⾞的製作過程。

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張永恒指，在近日舉辦「叮叮科創大賽」中，學生可利用AR、VR、AI等創新科技，創造他們心目中的智慧城市藍圖。比賽分中文、英文兩組，對象為中二至中四學生，以及國際學校9至11年級學生，以2至4人一隊組隊參賽，並須取得校方提名。比賽截止報名日期為今年8月18日，決賽將於今年12月2日舉行，冠軍隊伍將可獲得1萬元現金獎，而隊伍所屬學校可獲1個月電車車身廣告；亞、季軍則分別可獲8,000元及5,000元現金獎；入圍隊伍亦可免費入讀「師友指導大師班」，並於M+舉行的決賽展示作品，向評審團即席提案。

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另外，張永恒表示，10月20日舉辦大型填色和寫作比賽，任何中小學生都可以參加，而最優秀的作品將可於下年復活節參與公司舉辦的3D模型和AI課程，可從中學習到使用AI工具技巧，並在元宇宙內自由創作。

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