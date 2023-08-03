▲ 【中國救市】人行潘功勝：推進民營企業「第二支箭」擴容增量 要求滿足民營房企合理融資需求

內地民營企業再獲加大支持措施，新上任人民銀行行長潘功勝召開，金融支持民營企業發展座談會，提到要推進民營企業債券融資支持工具（第二支箭）擴容增量，強化金融市場支持民營企業發展，但未談及增量規模。

所謂第二支箭是指，為債券發行進行保險，由人民銀行再貸款提供資金支持，委託專業機構按照市場化、法治化原則，通過擔保增信、創設信用風險緩釋憑證、直接購買債券等方式，支持民營企業發債融資。

龍湖、旭輝、美的置業等房企有份出席

潘功勝稱，會精準有力實施穩健貨幣政策，保持流動性合理充裕，加強金融、財政、產業等政策協調配合，引導金融資源更多流向民營經濟，人行會制定出台金融支持民營企業的指導性文件，推動商業銀行優化內控管理制度，做好政策宣傳解讀，加強典型經驗推廣，支持地方政府主動解決拖欠企業賬款問題。

今次金融支持民營企業發展座談會上，奶品股伊利集團（滬：600887）、鋁業股宏橋集團 （01378） 、龍湖地產 （00960） 、能源設備公司正泰集團、飼料生產企業新希望集團（深：000876）、旭輝地產 （00884） 、美的置業 （03990） 、綜合企業紅豆集團等民營企業和部分金融機構、銀行間市場交易商協會主要負責人台加座談會。

潘功勝要求，金融機構要提升貸款的意願、能力和可持續性，要深入了解民營企業金融需求，回應民營企業關切和訴求，做好銀企融資對接，爲民營企業提供可靠、高效、便捷的金融服務，要精準實施差別化住房信貸政策，滿足民營房地產企業合理融資需求，促進房地產行業平穩健康發展。

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責任編輯：李哲毅