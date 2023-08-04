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【高於預測】任天堂新財報顯示淨利潤達252億元創歷史新高

商業 13:00 2023/08/04

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任天堂公布最新的2023年第一季度（4-6月）綜合財報，顯示該季銷售額增長50.0%，達到4,613億日圓（約252億港元），淨利潤達到1,810億日圓（約99億港元），創歷史新高，同比增長52.1%，大幅高於彭博分析師預測的1,449億日圓（約79億港元）。增長來自Nintendo Switch的最新遊戲《塞爾達傳說》熱銷，《超級馬里奧》動畫電影也功不可沒，日圓貶值也是有利因素，讓銷售額創下同期歷史新高。

【飲食市道】第2季香港食肆總收益274億元　按年上升24.3%

Nintendo Switch銷量增長 13.9%，達到391萬台。5月份上市的《塞爾達傳說：王國之淚》大受歡迎，亦帶動了 Switch遊戲機的銷量。去年同期受到較大影響的半導體短缺問題已得到解決，公司正在擴大生產，為年終銷售旺季做準備。同時季內上映的動畫電影《超級馬里奧兄弟電影》的協同效應，《馬里奧賽車8豪華版》及相關商品的銷量也在不斷上升。

Nintendo Switch已上市7年，6月份國內銷量同比增長68%至約38萬台，創當月歷史新高。任天堂第六任社長古川俊太郎就表示，Switch在遊戲機業務的歷史上「已經進入了未知領域」。美國市場研究機構晨星的分析師伊藤和典亦表示，雖然馬里奧動畫電影對業績的貢獻並預期的大，但《塞爾達傳說》新作的成績令人驚嘆，馬里奧動畫電影亦阻止了Switch主機的銷量下滑。

【中小企業】港中小企營商信心回落　渣打維持經濟增長4.3%預測

責任編輯：李智賢

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