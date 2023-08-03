▲ 【業績｜長和】李澤鉅：下半年考慮重新回購 基建資產比任何時候都值錢、點評集團內不同業務

長和 （00001） 年初以來未有回購，最新中期業績更宣布削中期股息，長和主席李澤鉅於分析員會議上表示，長和過去一段時間優先保留現金，預告今年餘下時間或考慮回購，但行動、規模仍會視乎市場情況而定。

長和因缺乏出售資產收益，上半年少賺4成，即使撇除一次性項目，半年盈利仍跌13%。長和宣派中期股息0.756港元，按年少派10%。

對於集團整體表現，李澤鉅稱，集團發展基本原則是多元化、能抵禦不同經濟周期、「不將雞蛋放在同一個籃」，而高通脹對成本和收入的影響有時間差，收入會較成本遲6個月至18個月上升，認為大部分業務上半年表現良好。

長和集團各部分上半年表現

長和旗下業務表現 上半年收益

（港元） 按年變幅 上半年EBIT

（息稅前盈利，港元） 按年變幅 港口及相關服務 198.63億 -12% 49.03億 -26% 零售 886.19億 +4% 59.48億 +24% 基建 275.40億 - 100.69億 +2% CK Hutchison Group Telecom 417.61億 - 8.52億 -72% 和記電訊亞洲 57.75億 -1% 11.12億 -85% 財務及投資與其他 403.09億 -14% 67.29億 +15% 長和整體 2238.67億 -3% 296.13億 -21%

港口吞吐量第四季或恢復增長 電訊加價須時反映

長和上半年業績中，港口、電訊業績最明顯受壓。對於上半年旗下港口吞吐量按年跌7%，李澤鉅表示，歐美消化高庫存、中國工業生產恢復的速度較預期慢，但隨高庫存情況逐步改善，第四季吞吐量可恢復增長。

在電訊業務上，歐洲3集團至6月底客戶按年增2%，半年收益也有輕微增長，但盈利能力受出售發射塔資產後英國新增發射塔服務費增加、能源成本和通脹上升所影響，而集團分階段採取的合約重訂價格措施未全面抵銷影響，料未來盈利能力可逐步改善。

長和又指，意大利電訊業務正成立合資公司重組批發流動及固網通訊服務、3英國與Vodafone UK合併，兩大交易預計分別帶來24.4億歐元和17億英鎊的現金收入，但需要通過監管批准後才能作實。

聯席董事總經理霍建寧補充，電訊業務轉向輕資產發展，而且5G開支高峰期已過，預計未來資本開支可望減少。

零售開店步伐恢復至疫情前 基建較以往值錢

長和上半年零售業務增長較其他主要業務理想，執行董事黎啟明指，今年開店步伐將回復至疫情前水平，而發展線上業務時不會像同業僅著眼於收入增長，也會確保有合適毛利率。

基建業務方面，李澤鉅表示，在高通脹和全球經濟不明朗的背景下，具穩健現金流的基建資產「比任何時候都值錢」。

李澤鉅：2026年前不會動Cenovus能源股份

長和自將赫斯基能源股份與加拿大Cenovus合併後，不再視能源為主營業務之一，今年上半年Cenovus 息稅前溢利按年跌65%，反映商品價格下跌影響。不過，長和出售非核心資產錄得收益、財政投資回報增加以至和黃醫藥夥伴收益上升，抵銷Cenovus不利影響有餘。上半年來自「財務及投資與其他」的息稅前溢利增長15%。

李澤鉅在分析員會議回應提問時稱，目前無意出售Cenovus持股，並指持股可成為能源價格上升拖累其他業務的「天然對沖」。他又特別重申，集團2020年12月與Cenovus設下5年停頓協議，需要遵守若干表決規定、轉讓限制及其他停頓限制。

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記者：麥德銘