【股神巴菲特】巴菲特100億美元搶買5厘美債　美元是世界儲備貨幣、不擔心惠譽下調美國評級

▲ 【股神巴菲特】巴菲特：美元是世界儲備貨幣、不擔心惠譽下調美國評級 巴郡連續兩周買入100億美元美國國債

國際評級機構惠譽（Fitch Ratings）下調美國評級至AA+，不過，股神巴菲特（Warren Buffett）表示正繼續增持美國國債，不擔心惠譽下調美國評級。

巴菲特接受外電《CNBC》訪問時指，巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRKA）上周一（24日）購買100億美元美國國債，本周一（31日）也購買100億美元美國國債，「下周一（7日）的唯一問題是，我們購買100億美元的3個月期或是6個月期國債。」3個月美債息5.4厘，6個月美債息報5.49厘。

巴菲特表示：「有些事情人們不應該擔心，而這是其中之一。」

惠譽周二（1日）將美國長期外幣發行人違約評級（IDR）由AAA下調至AA+。惠譽預計，美國未來三年財政將惡化、債務不斷增加以及治理受到侵蝕，惠譽降級引發美國股市的拋售，標指周三下跌 1.4%。

巴菲特指出，這些擔憂是有道理的，並表示不同意聯邦政府所做的一切，但儘管如此，這還不足以改變他對美國國債和美元的看法。巴菲特表示：「美元是世界儲備貨幣，這是每個人都知道的。」

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編輯：李哲毅