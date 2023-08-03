  • 31°C
香港時間 : 2023803日 (週四) 19:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【股神巴菲特】巴菲特：美元是世界儲備貨幣、不擔心惠譽下調美國評級　巴郡連續兩周買入100億美元美國國債

股市 19:36 2023/08/03

分享：

分享：

【股神巴菲特】巴菲特：美元是世界儲備貨幣、不擔心惠譽下調美國評級　巴郡連續兩周買入100億美元美國國債

國際評級機構惠譽（Fitch Ratings）下調美國評級至AA+，不過，股神巴菲特（Warren Buffett）表示正繼續增持美國國債，不擔心惠譽下調美國評級。

巴菲特接受外電《CNBC》訪問時指，巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRKA）上周一（24日）購買100億美元美國國債，本周一（31日）也購買100億美元美國國債，「下周一（7日）的唯一問題是，我們購買100億美元的3個月期或是6 個月期國債。」

巴菲特表示：「有些事情人們不應該擔心，而這是其中之一。」

惠譽周二（1日）將美國長期外幣發行人違約評級（IDR）由AAA下調至AA+。惠譽預計，美國未來三年財政將惡化、債務不斷增加以及治理受到侵蝕，惠譽降級引發美國股市的拋售，標指周三下跌 1.4%。

巴菲特指出，這些擔憂是有道理的，並表示不同意聯邦政府所做的一切，但儘管如此，這還不足以改變他對美國國債和美元的看法。巴菲特表示：「美元是世界儲備貨幣，這是每個人都知道的。」

相關文章：

【美國通脹】對沖基金Bill Ackman：正大規模沽空30年期美國國債　對沖全球通脹持續高於3%

【美國降級】惠譽親解降美國AAA評級4大原因　反駁耶倫：基於更廣泛力量，非單憑數月經濟走向

【美國降級】惠譽突降美國評級至AA+　耶倫：強烈不同意

編輯：李哲毅

債券 美股 巴菲特 評級機構 標準普爾500指數 美元 國債
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【業績｜長和】李澤鉅：下半年考慮重新回購　基建資產比任何時候都值錢、點評集團內不同業務

下一篇文章

【英國加息】英倫銀行加息0.25厘符預期　英鎊滙價靠穩　兌港元9.88算
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+北水】北水趁低撈貨　全日吸資逾34億　買騰訊快手中移動沽滙豐　恒指夜期升83點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水趁低撈貨　全日吸資逾34億　買騰訊快手中移動沽滙豐　恒指夜期升83點（不斷更新）
【地緣危機】郭台銘：若台海發生戰爭　華爾街股市十秒崩盤　惟該帖文已被刪除
【地緣危機】郭台銘：若台海發生戰爭　華爾街股市十秒崩盤　惟該帖文已被刪除
【美股盤前】道指期貨跌33點　長債息曾升穿4.15厘　蘋果亞馬遜今收市後放榜（不斷更新）
【美股盤前】道指期貨跌33點　長債息曾升穿4.15厘　蘋果亞馬遜今收市後放榜（不斷更新）
【恒大危機】停牌500日恒大物業復牌後挫近5成　未來收入及淨利增幅料與「頭部企業相當」、形容「財務風險低」
【恒大危機】停牌500日恒大物業復牌後挫近5成　未來收入及淨利增幅料與「頭部企業相當」、形容「財務風險低」
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌124點　中概股指數跌4%　阿里美股跌近3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌124點　中概股指數跌4%　阿里美股跌近3%（不斷更新）
【恒大危機】恒大汽車復牌急挫當日　三大散戶券商合力掃6750萬股、疑有機構客沽貨退場
【恒大危機】恒大汽車復牌急挫當日　三大散戶券商合力掃6750萬股、疑有機構客沽貨退場
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款