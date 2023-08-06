【劉‧住保鮮期@iM網欄】 如心酒店「如」中菜廳 炭燒叉燒輕煙香氣四溢

娛樂教母小欣姐說：「快跟我去重新打造的荃灣西如心酒店中菜廳「如」食飯，掌舵的是一位年青行政總廚，對中菜有熱誠，有魄力有質素。」筆者有幸當然樂於奉陪，跟著她和多位識飲識食的好朋友，拉隊捧場。

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記得昔日的港媽都很喜歡說「生嚿叉燒好過生你」，但今日卻有位港爸酒店大廚，精心炮製一款炭燒叉燒，將香味、美味和惹味，共冶一爐。一小炭爐一份叉燒，卻能發放大於兩份的美味引力，捉緊食客五感之餘，更藉着炭火輕煙香氣緊扣父子心。十歲兒子寧願捨棄漢堡包薯條，也要約同學到爸爸主理的中菜廳飲茶嘆叉燒，實行「我阿爸整舊叉燒俾過你，包你食到舔舔脷」！原來「如」中餐行政總廚葉振文師傅Edmond，有個這麼小便那麽懂吃的兒子，果然虎父無犬子。

入行接近20年，卻只有35歲的葉師傅，曾於多間著名中菜廳工作，包括榮獲亞洲50最佳餐廳的「永」。在加入現時餐廳之前，他是灣仔和昌飯店的總廚。他自小醉心粵菜，努力將「舊菜新造」，融合傳承與創新，為菜式賦與新生命。孜孜不倦的他，現在更是中華廚藝學院大師級中廚師課程的學生。

當日的第一道菜便是炭燒叉燒，師傅以其特色傳統製法，用炭火燒烤沾滿秘製醬汁的半肥瘦本地豬，配合一內置熱炭的白瓷盅，盅上美味的叉燒，每滴出一點豬油，便滲出一縷炭燒香氣，創意擺盤加傳統美食和炭香，當然令人唾涎欲滴，未起筷已興奮。

盛夏之際，炎熱的氣息籠罩香江，消暑的冬瓜盅絕對是炎夏桌上的首選。師傅巧手妙思，將傳統的冬瓜盅升華為精緻的小海癸冬瓜湯。他將冬瓜切成圓狀再將肉切絲，放在綠色荷葉上，頓然充滿詩意，好一碟白肉綠浮萍，紅杞瓜上放的佳餚，恰如一幅清新怡人的畫卷，令人賞心悅目。一口下去，湯汁鮮甜，清爽宜人，暑氣全消！

另一道備受食客們喜愛的佳餚，便是遠年陳皮意大利黑醋骨。師傅精選意大利陳醋，取代常用的鎮江醋，加入冲繩黑糖調製醬汁，再以25年陳皮切絲分段炒，製作出這道暗黑色調的美饌。它外皮脆嫩，內裏肉汁豐富肉質嫩滑，酸甜醒胃，令人胃口大開。

最後，筆者必須提及的是蝶豆花豆腐凍。這道甜品層層疊疊，細節處處彰顯出葉師傅的用心。上層是晶瑩剔透的亞麻子，中層則是優雅的藍色蝶豆花凍，底層則是香滑雪白的豆腐，每一層都散發著獨特的風味。味道甜而不膩，賣相優雅。想知道席間還有多少精彩美食？那麼，請不用錯過以下的相片啊！

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作者劉泳錡_簡介： 曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管，在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金，離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康，提升心情和生活質素，有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

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