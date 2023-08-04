【夢想本應翱翔@iM網欄】澳門設計師以茶渣研發新材料 代替木材塑膠打造可持續未來

提到環保，「源頭減廢，升級再造」是其中一個行之有效的解決方案。過去筆者曾介紹回收過剩麵包用於釀造啤酒的初創，各國亦不乏有心人利用咖啡渣研發再生材料。今期要分享的初創品牌「茶甡（Chazence）」，就將茶渣變廢為寶，透過專利技術製成紙張、包裝及建材等，可代替木材塑膠，已得到不少有心實踐環保的大企業青睞。設計師蕭啟東（Calvin）為品牌取生生不息之意，給茶葉新生命的同時，亦為社會及企業帶來可持續發展的方案。

Calvin在澳門長大，畢業於台南應用科技大學，攻讀產品設計。求學時他曾在台南下地耕田，探索有機農業；受在街市做生意的父母熏陶，他亦對社區生活的點滴觀察入微。大學畢業後，他沒有留在已有工作機會的台灣，而是選擇回到澳門，「澳門幾乎沒有產品設計行業，我覺得應該要發展。」

變廢為寶 獲喜茶BMW博物館青睞

2016年，Calvin在親戚的傢私廠學習時見到大量廢棄木柴，啟發他創辦第一個品牌「原質東隅」，主打循環再用木柴製造相機。他笑說：「我曾有個花名叫『廢柴』，因經常去撿廢棄木柴。」他不時到訪位於中山的生產工廠，有次在當地表哥代理的奶茶店目睹用過的茶葉被當垃圾丟棄，又萌生新想法：「茶葉亦可以執？」

源自東方的茶飲比咖啡、汽水更貼近華人生活，近年各地的手搖茶飲店亦愈開愈多。Calvin觀察到，店鋪每天產生的大量茶渣若處理不當，將會影響堆填、地下水等，造成氣候變化等環境問題，他思考如何將茶渣轉化為有用之物。「對消費者說：我用茶葉做出你正在使用的杯子，是順理成章的賣點。我覺得有可為，而且沒有人做過。」

Calvin沒有材料科學的背景，便邀請各界朋友、同學加入，建立了擁有創意設計、生物醫學，物理工程及文化研究等專業人才的跨領域團隊，於2018年成立「茶甡團隊」。

跨專業團隊獲專利 茶材防水快速降解

團隊利用茶渣中的纖維素、木質素、茶多酚、茶果膠等成分，以及茶這種健康天然可降解的特性，研發出三大新材料技術，並已在香港、內地、日本、美國等地區申請專利，包括「茶纖成型」、「茶基複合」及「茶原聚合」技術，製成各種環保纖維茶材，分別取代紙製品、夾板、木材和塑膠等，可透過3D打印直接打印成模型，擁有三倍水泥的硬度，且防水、耐洗、耐高溫，產品更可於90天-180天內在泥土裡自然分解。

團隊經過一段時間在實驗室鑽研打磨新材料，茶甡迎來第一個客戶——一間頗受歡迎的茶飲店「喜茶」。Calvin回憶當時拿著「簡陋的」樣品到對方辦公室推銷，對方感興趣，又約第二次會面，期間茶甡亦積極改良樣品，到去年終遇上契機，將材料用於喜茶與日本「潮流教父」藤原浩聯乘的一系列產品，並負責生產。

當時仍處於疫情期間，Calvin視之為一大難關，內地工廠不熟悉新材料，好不容易找到合適的工廠，卻遇上封廠，當他將產品轉移到另一工廠，又隨即被封，反復遇阻，幸好身在深圳的合夥人能及時處理，才令這單生意順利完成。

應用範圍廣 未來成本低於塑膠

和喜茶合作後，茶甡獲不同行業客戶主動接洽，Calvin意識到產品適用的市場維度很大，例如今年茶甡就受杭州「中國茶葉博物館」之托，用其專利材料協助升級這個國家一級博物館，另外亦為汽車品牌BMW研發未來汽車內部裝飾與辦公空間。

他直言不怕抄襲，「要copy確實不難，但客戶的要求推動我們不斷進步。以喜茶杯為例，有人認為有利可圖，可以抄襲，但我們已做到了食品級、短期內可降解、表面處理提升耐用度等，技術更有深度，覆蓋面更廣，而且客戶需求不單是材料，已是一個更完整的可持續解決方案。」

目前茶甡搜羅茶渣的主要來源是內地種植茶葉的茶園，往後會尋求與更多大型茶飲料品牌合作的機會，助其處理茶渣，令棄物重獲價值，再造利潤。消費者或最關心這種環保材料的成本，Calvin就有信心未來茶甡的材料將比木材、塑膠等的成本更低，惟需要時間推廣認知，做大市場。

他希望茶甡不只是材料公司，而是能輸出解決企業風險與問題的理念，積極可持續創新影響其服務的企業，「不是說用了環保材料的產品就會賣得更好，或者企業ESG（環境、社會及管治）就做得更好，單靠產品不夠，更重要的是材料背後的方案所解決問題的商業模式和體系。」

助產茶地建構產業鏈 文化經濟共生

Calvin還有個更大的願景，冀為產茶的地區建立系統的發展規劃，「令當地的茶不止是一杯茶，而是可通過回收、科技轉型、文化升級，開創新型多樣的創新茶產業，建構可持續產業鏈。令當地茶農有更多改善生活的選擇，也吸引人才和生產企業回流，投身家鄉的茶行業，令產品有所發展，真正讓文化和經濟共同生長。」

循環再生行業現時是個「風口」，但他指，未來發展如何尚不可知，惟希望讓更多人參與進來，一起探討，共同建立行業標準。

筆者請教Calvin創業心得，他認為最重要是「平衡」，走得太快風險高，太慢會被淘汰，要找到平衡點可持續地經營；另外，團隊應有好學的態度，對不同領域有認知，世界變化太快，需要吸收能力強，有耐心的成員，去探索和發掘市場的需求。

他亦寄語想創業的人：「去做吧！亞洲創業的空間及需求仍很大。世界很大，每個人都該選擇自己喜歡做的事。」

以往一般人對於澳門的印象主要是博彩、旅遊、表演娛樂等行業。當筆者遇上Calvin和茶甡的團隊後，體會到創意是沒有分區域，只要有問題需要解決，一定會有有心人想辦法繼而產生新的商機。

作者_周駱美琪（Cindy）簡介： 周駱美琪(Cindy)自2015年起擔任阿里巴巴香港創業者基金執行董事。自2007年加入阿里巴巴集團，Cindy曾擔任阿里巴巴國際高級財務董事，主要負責集團財務管理和企業規劃。阿里巴巴香港創業者基金創立不同項目，致力幫助香港的創業家和青年人於充滿活力的城市中實踐他們的夢想。通過這個欄目Cindy希望與大家分享不同的創業故事及經驗，也為創業者帶來小貼士，幫助他們了解初創市場的最新形勢。

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