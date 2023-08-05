【清酒新世界@iM網欄】 鍋島‧十 純米吟醸 赤磐雄町

上星期已介紹了富久千代酒造的純米吟釀系列的北雫，同時也分享了有關酒米的資料。今篇會集中介紹鍋島 純米吟醸 赤磐雄町這款經典的清酒，當然亦簡單分享酒米雄町。

同場加映：【青姐話】港股熱辣辣 亮點在國策

首先認識一下酒米雄町，很多人都知道雄町這種酒米的名稱，但不過若要真的細分的話，其實有「備前雄町」和「赤磐雄町」兩款酒米，兩者的確有些許不同之處。雄町最初的發源地位於瀨戶內陸，亦即是現在的岡山縣東南區與兵庫縣赤穗市的一帶，第一代的雄町稱為備前雄町，而現今岡山縣赤磐市栽培出來的雄町，亦就是第二代，稱為赤磐雄町。第一代備前雄町因莖的部分比較長，稻作容易下垂傾倒，加上生長期間容易生病並受天候影響，令到農民耕種時需要多花費心思，故不少農民放棄培植。而第二代赤磐雄町則成功改良第一代的缺點，較容易培植。

▼ 點擊圖片放大

鍋島 純米吟醸 赤磐雄町正是採用了第二代的雄町酒米來釀造，酒標是烈焰紅色，十分奪目！而富久千代酒造以前一直都是採用普通的雄町，沒有特別說明採用那一代的酒米，直到2021年才改用赤磐雄町。此清酒採用60%的精米步合，整體香氣濃郁、米香也非常足夠，可以充分體現到赤磐雄町的獨特味道，同時酒造高超技術完全表達出來，配上完美的收尾，稱得上是清酒中的佼佼者。

這款清酒獲得多個獎項認同，首先IWC(International Wine Challenge) 屢獲殊榮，包括2012、2014、2015、2018、2019、2021和2022年獲得銅賞，2011和2020年獲得銀賞及2017年獲得金賞。至於全米日本酒鑑評会2013年獲得銀賞，2011、2012和2015年獲得金賞。此外，從雄町峰會鑑評会的成績也看到鍋島 純米吟醸 赤磐雄町的優勢，在2009、2010、2012、2013、2015、2016、2019、2021和2022年獲得優等賞，而優等賞更是鑑評会的最高榮耀獎項了！

富久千代酒造有限会社

地址：佐賀県鹿島市浜町1244-1

電話：0954-62-3727

官網：https://nabeshima.biz/index.html

今篇先為大家介紹以上清酒，下星期繼續分享鍋島 純米吟醸 山田錦。

同場加映：【溫股知新】恒指處蜜月期？ 政策落實可期！

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

更多清酒新世界@Chris Wong（汪廷謙）的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機