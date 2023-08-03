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投資者棄買樓收租　1100萬購太古城8車位

股樓投資 19:15 2023/08/03

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樓價持續調整，有投資者寧購車位棄買樓收租。美聯物業邱鵬說，近日發展商放售太古城車位，市場反應熱烈，成交活躍，有客人見車位售價有折讓，故放棄買樓，並斥資1,100萬元購入太古城8個車位收租。若以月租5,000元計算，車位月租約4萬元。

邱鵬稱，有客人原本計劃斥約千萬元買太古城兩房單位作長綫收租投資，惟近日見發展商放售太古城車位，而且售價有一定折讓。由於認為車位回報吸引，費用相對較輕，加上買賣或收租亦見靈活，故以約1,100萬元連購8個車位。

市場消息指，自6月底推售車位以來，累售逾650個，預期餘下約300多個車位亦將陸續獲市場吸納。

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撰文 : 黃卓賢

太古城 車位 美聯物業

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